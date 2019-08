DAX-Future: Abwärtstrend beendet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach den Kursverlusten in den Vorwochen starteten die europäischen Aktienmärkte – begleitet von der leichten rhetorischen Entspannung im US/chine. Handelskonflikt mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Hierbei profitierten besonders Vorwochenverlierersektoren wie Oil & Gas (+2,1%, noch im Abwärtstrend) von diesen Handelsaktivitäten. Dieser verbesserte Stimmung sollte noch einige Handelstage anhalten, da aber bereits einige Shortdeckungen vorgenommen wurden, darf ein eher Mixed-Picture bei der kurzfristigen Marktbreite nicht überraschen. Aus technischer Sicht war der DAX-Future Ende Juli mit einem (Trading-)Verkaufssignal aus der Trading-Top-Formation (Support-Zone um 12.180) herausgefallen. Im Anschluss ergab sich ein Abwärtstrend – leicht oberhalb und – direkt parallel zur fallenden 10-Tage-Linie. Dieser mündete am letzten Donnerstag in einem Mini-Sell-Off (Low bei 11.257; neue Support-Zone). Aktuell arbeitet der Future, der jetzt den Abwärtstrend verlassen und sich oberhalb der 10- Tage-Linie festgestzt hat, an einer technischen Gegenbewegung nach oben. Diese hat bisher aber – z.B. aufgrund der fallenden Volumina (siehe Chart) – nur eine eingeschrängte, technische Qualität (eher Shortdeckungen als Eigendynamik nach oben). Trotzdem sollte es nicht überraschen, wenn sich der Future bis zur Resistance-Zone um 11.870 (stammt von der vorherigen Trading-Range) vorarbeitet. Insgesamt ist aufgrund der technischen Gesamtlage der konservative Verkauf von Okt.-DAX-Puts, Basis 9.200 (wieder) von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate