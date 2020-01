DAX-Future: 10-Tage Linie verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel zeigte sich an den europäischen Aktienmärkten – im Umfeld von Kursabgaben beim Öl, Zugewinnen des US-Dollar (ggü. chin. Renminbi) und leichten Abgaben zur Wall Street-Eröffnung (Sorge um eine Corona-Virus-Epidemie in China) – ein Mixed Picture. Bei den europäischen Sektoren legten u.a. der STOXX Health Care (+0,2%; technische Bilderbuch-Hausse weiterhin intakt) und STOXX Fin. Serv. (+0,5%; neue All-Time-Highs) zu. Demgegenüber hielten die Take-Profits des STOXX Oil & Gas (-0,9%; kurzfristige Relative Schwäche intakt) und STOXX Basic Resources (-1,1%; in der kurzfristigen Trading-Box) an. Mit Blick auf die zweite Wochenhälfte sollten die Meetings der Notenbanken (z.B. EZB am Donnerstag) und die Reporting Saison der US- und europäischen Companies die Aktienmärkte aus dem „Low Volatility und Low Volume“-Szenario herausführen.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie bei 12.905). Innerhalb des Aufwärtstrends läßt seit Mitte November 2019 die Aufwärtsdynamik nach. Als Konsequenz befindet sich der Future in einem kurzfristige Trading-Markt. Der Trading-Markt hat insgesamt eine leicht steigende Tendenz, was sich durch die ebenfalls moderat steigende 10-Tage Linie verdeutlicht. In den letzten zwei Wochen arbeitet der Future am Trading-Kaufsignal. Im Dienstagshandel hat der DAX-Future nach einem schwachen Tagesstart die 10-Tage Linie im Intraday-Handel verteidigt. Daher sollte einkalkuliert werden, dass sich der DAX-Future – trotz einer leicht überkauften kurzfristigen technischen Lage – weiter nach oben absetzt und neue All-Time-Highs erreicht.

