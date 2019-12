DAX: Ausbruch und Pullback

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX eröffnete am Freitag freundlich und löste dabei die jüngste Handelsspanne im Intradaychart nach oben auf. Bis auf ein 5-Tages-Hoch bei 13.381 Punkten kletterte der Index, bevor im Verlauf des Nachmittags ein Pullback an die obere Begrenzung der Range sowie an die Eröffnungslücke startete.

Das kurzfristige technische Bias bleibt bullish, solange der Support bei 13.274 Punkten nicht unterboten wird. Nächste Widerstände lassen sich bei 13.381 Punkten und 13.426-13.461 Punkten ausmachen. Oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde die Fortsetzung des vor rund einem Jahr gestarteten Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 13.504-13.535 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch vom Januar 2018) signalisiert. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally bis 13.676/13.680 Punkte wäre vorstellbar. Mit Blick auf das Sentiment und die Saisonalität sollte im Verlauf des Januars eine deutlichere Konsolidierung oder Korrektur eingeplant werden. Die Verletzung der Unterstützung bei 13.274 Punkten würde hingegen für unmittelbare Abgaben in Richtung zunächst 13.244 Punkte und eventuell 13.200/13.210 Punkte sprechen. Zu einer deutlichen Eintrübung des kurzfristigen technischen Bildes käme es erst unterhalb des Tiefs vom 19. Dezember bei 13.140 Punkten. Dann würde sich der Fokus auf die mittelfristig kritische Unterstützungszone bei aktuell 12.887/12.896 Punkten richten.

Nächste Unterstützungen:

13.274

13.244

13.200/13.210

Nächste Widerstände:

13.381

13.426-13.461

13.504-13.535

