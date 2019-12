Das Rennen der sicheren Häfen

GBP: Order! im UK

Es ist schon bezeichnend, dass das Thema unseres letzten Devisen-Artikels im Jahre 2019, wie schon im Jahre 2018, der Brexit ist. Während die Führung der USA und China den Märkten mit ihrer Einigung auf ein Phase-1-Deal ein ruhiges Jahresende gönnen, macht Boris Johnson in Sachen Brexit genau da weiter, wo er kurz vor den UK-Wahlen aufgehört hatte – ganz nach dem von ihm propagierten Motto: Get Brexit Done. Gleich heute in der ersten Sitzung des neuen Parlaments wird die Regierung ihr Brexit-Gesetz einbringen, welches den EU-Austritt bis Ende Januar regeln soll. Klar, bis zur Brexit-Frist ist nicht mehr allzu viel Zeit. Doch aufgrund der komfortablen Mehrheit von Johnsons Partei im britischen Unterhaus sollte es nun zu keinen größeren Verzögerungen mehr kommen. Immerhin das ist ein Lichtblick. Der blutige Machtkampf zwischen dem britischen Unterhaus und der Regierung ist vorbei. Und damit ist es auch vorbei mit den ewig langen Debatten, Abstimmungen, Amendments, Amendments der Amendments und dergleichen, um eine Brexit-Lösung zu finden und am Ende doch zu scheitern. Von nun an dürfte die britische Regierung in dieser Sache wieder das Ruder übernehmen. Und wenn es nach Johnson geht, würde das im Zweifelsfall dann eben auch einen harten Brexit bedeuten – das hat er zumindest oft genug so geäußert. Auch an der geldpolitischen Front zeichnet sich anhaltende Stabilität ab. Laut Medienberichten will die Regierung Andrew Bailey zum Nachfolger von Bank of England Governor Mark Carney ernennen. Bailey ist aktuell Chef der britischen Finanzaufsicht und hat zuvor bereits einige Zeit bei der BoE verbracht. Innenpolitisch mag somit Harmonie im UK einkehren. Für GBP-Bullen ist das aber nicht zwingend eine gute Nachricht.

CHF: Das Rennen der sicheren Häfen

Lange Zeit sah es danach aus als würde der Yen das Rennen der sicheren Währungshäfen in diesem Jahr machen. Doch kurz vor Ende des Jahres legt der Schweizer Franken noch einen Sprint hin. Den nötigen Schubs gab es von Boris Johnson, der mit seiner bekannten “Do-or-Die”-Manier wieder Angst und Schrecken vor einem harten Brexit verbreitet. Hier zeigt sich das doch sehr stark nach Regionen ausgerichtete Anlageverhalten von Investoren. So gilt der Franken als der “europäische” Währungshafen und wird bei allen Risiken, die in erster Linie die europäische Wirtschaft betreffen, stärker nachgefragt, während der Yen diese Rolle vor allem im asiatischen Raum einnimmt. Das erklärt, weshalb er bei jeglicher Eskalation im US-chinesischen Handelskrieg stärker als der Franken zulegen konnte.

Wichtig für beide Währungen ist dementsprechend, wie sich die Wirtschaften in den beiden Regionen weiter entwickeln werden. Speziell für den Euroraum als auch für China sieht es zugebenermaßen nicht allzu rosig aus. Allerdings sind unsere Experten zumindest zuversichtlich, dass die Rezession in der Industrie im Euroraum im Frühjahr ausläuft, wonach eine – wenn auch sehr schwache – Erholung einsetzen sollte. Das dürfte dem EUR-CHF-Kurs moderaten Auftrieb verleihen. Dagegen dürfte sich die Wachstumsabschwächung in China – trotz der jüngsten Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt – aufgrund struktureller Faktoren fortsetzen. Das ist zwar nicht der Hauptgrund für uns, an eine zukünftige Aufwertung des Yen zu glauben, aber zumindest ist er kein starkes Argument dagegen.

PLN: Bankenverband unbeeindruckt von Risiken der Fremdwährungshypotheken

Der stellvertretende Vorsitzende des polnischen Bankenverbands, Jerzy Banka, lieferte eine seit langem erwartete aktuelle Einschätzung der Fremdwährungshypotheken. Er bestätigte, dass die Anzahl der Gerichtsprozesse seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs im Oktober und des polnischen Verfassungsgerichts im November in die Höhe geschossen ist. Banka erinnerte die Medien daran, dass es bei vielen Prozessen erst nach Jahrzehnten zu einem Urteil kommen wird. Unter den von Kreditnehmern begonnenen Prozessen, die in diesem Jahr abgeschlossen wurden, gewannen die Banken bisher mit einem Verhältnis von 7 zu 1. Seinen Äußerungen zufolge ist es am wahrscheinlichsten, dass Wirtschaftsprüfer die Banken bitten könnten, vorsichtshalber einige zusätzliche Pauschalrückstellungen zu bilden. Ansonsten rechnet er jedoch mit keinen wesentlichen direkten Gewinnauswirkungen. Es bleibt abzuwarten, ob sich seine Einschätzung als realistisch oder zu optimistisch herausstellt. Im gestrigen Handel schien der Zloty jedoch seit der Veröffentlichung seiner Äußerungen zu profitieren. Banka erwähnte, dass ein für den 3. Januar terminierter Gerichtsbeschluss der nächste Meilenstein sein wird. Diese Entscheidung könnte Hinweise liefern, wie obere Gerichte über die Hypothekenfälle urteilen werden.

CNY: Zurückhaltung der PBoC

US-Finanzminister Mnuchin zeigte sich über den Fortschritt des Phase-1-Handelsabkommens optimistisch. Er sagte, dass der Deal seiner Meinung nach derzeit „technisch und rechtlich aufgeräumt“ werde und er damit rechne, dass die beiden Seiten den Vertrag Anfang Januar unterzeichnen. Seine Aussagen beinhalteten für die Märkte nichts Neues, sie schienen den Anlegern aber zu versichern, dass der Deal auf Kurs bleibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Phase-1-Deal nur der Ausgangspunkt der weiteren Verhandlungen ist. US-Präsident Trumps sagte bereits, dass die Phase 2 sofort nach Abschluss der Phase 1 beginnen wird. Später müssen im Handelsstreit zwischen China und den USA schwierigere Probleme bewältigt werden, die sich auf den Technologietransfer, den Schutz geistigen Eigentums und auch die Überwachung sowie Durchsetzung der Abkommen beziehen. Vor allem der letzte Punkt wird schwierig sein.

Die chinesische Zentralbank (PBoC) behielt heute ihre ein- und fünfjährigen Loan Prime Rates (LPR) im Rahmen ihrer monatlichen Auktion bei. Die einjährige LPR blieb auf 4,15% und die fünfjährige auf 4,80%. Es wurde ein moderater Rückgang um 5 Bp erwartet, um die Bereitschaft zu niedrigeren Zinsen und einer geldpolitischen Lockerung zu signalisieren. Hierzu kam es jedoch nicht, sodass die Zurückhaltung der PBoC hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung erneut offensichtlich wurde. Seit ihrer Einführung im August dieses Jahres wurde die einjährige LPR lediglich um 10 Bp. gesenkt. Bei USD-CNY gibt es noch immer kaum Kursbewegungen. Die Währung hält sich rund um den Stand von 7,00.

