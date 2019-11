Das nächste Schlüsseldatum im Handelskrieg

USD: Das nächste Schlüsseldatum im Handelskrieg

Risk-Off, dann Risk-On, Risk Off und wieder Risk On. Die wechselnden Schlagzeilen rund um den Handelskrieg haben die Märkte in den letzten 24 Stunden ordentlich durcheinander gebracht. Nachdem sie gestern hauptsächlich damit beschäftigt waren, sich von der Drohung des US-Präsidenten, weitere Strafzölle einzuführen sowie einem vom US-Kongress vorgelegten Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong, zu erholen, ging es in der Nacht mit den Nachrichten Schlag auf Schlag weiter. Zunächst berichteten die Medien, dass sich ein Handelsabkommen wohl (erneut) verzögern wird. China scheint sich bei seinen Käufen von Agrarerzeugnissen nicht auf einen bestimmten Betrag festlegen zu wollen, während die USA weiterhin zögern, Zölle zurückzurollen. Später berichteten die Medien jedoch, dass Liu He, der Verhandlungsführer Chinas, am Mittwochabend gesagt habe, er schätze ein Erreichen eines Phase-1-Abkommens „vorsichtig optimistisch“ ein. Gleichzeitig sei er über die US-Forderungen „verwundert“.

Das Hin und Her zeigt: Bei vielen Streitpunkten existiert nach wie vor eine große Kluft zwischen China und den USA, weshalb es äußerst schwierig ist, eine grundsätzliche Einigung zu finden. Falls das Abkommen entsprechend den Presseberichten nicht in diesem Jahr zustande kommt, dürfte das nächste Schlüsseldatum der 15. Dezember sein. Für diesen Tag haben die USA neue Zölle vorgeschlagen.

Zumindest am Devisenmarkt wird dieses Datum derzeit noch nicht als Ereignisrisiko angesehen. Das suggerieren die impliziten 1-Monats-USD-Volatilitäten, die auf recht niedrigen Niveaus notieren. Offensichtlich hofft der Markt nach wie vor auf eine Einigung in den nächsten Wochen oder aber auf eine Verlängerung der Verhandlungsphase. Diese Hoffnung hält sich bisher hartnäckig, weshalb Risk-Off-Phasen derzeit nur von kurzer Natur sind. Das könnte sich jedoch ändern, je näher die Zoll-Frist rückt.

GBP: Markt bleibt skeptisch gegenüber dem Pfund

Dass der amtierende britische Premierminister Boris Johnson im jüngsten Wahlkampf-TV-Duell seinen Rivalen Jeremy Corbyn nur knapp besiegen konnte, lastete nur kurzzeitig auf dem Pfund. Noch sieht der Markt offenbar einen Tory-Sieg und damit die Chance auf einen Deal-Brexit (EU-Austritt mit Abkommen) nicht in Gefahr. Angesichts eines komfortablen Vorsprungs der Tories in den Meinungsumfragen von rund 10 Prozentpunkten scheint das gerechtfertigt. Auch wenn ihre Verlässlichkeit aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Wahlen im UK als gering eingeschätzt wird, so sind sie gleichzeitig der einzige Indikator dafür, wie die Wahl ausgehen könnte. Und daher dürften sie zumindest bis zur Wahl wesentlicher Treiber der GBP-Wechselkurse bleiben. Solange die Tories ihren Vorsprung gegenüber Labour verteidigen können, sieht es gut aus für die britische Währung.

Auf die kurze Sicht. Mittel- bis langfristig bleibt der Markt skeptisch. Abzulesen ist das an den Absicherungspreisen gegen einen Pfund-Absturz, die nach wie vor auf höheren Niveaus notieren als Absicherungen gegen eine starke Pfund-Aufwertung. Bemerkenswert ist, dass – trotz Wahlen und Brexit-Deadline Ende Januar – die Absicherungen auf 1-Jahressicht sogar teurer sind als auf die kurze Sicht. Die jüngste Pfund-Stärke täuscht darüber hinweg, dass der Markt doch noch einige Stolpersteine für die Währung über das kommende Jahr sieht. Das macht Sinn. Denn selbst wenn Johnson die Wahlen gewinnt und das UK Ende Januar mit einem Abkommen aus der EU austritt, so ist der Brexit damit noch lange nicht ausgestanden. Der wirklich schwierige Teil – die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU – könnte dann erst beginnen.

ZAR: Sieht die SARB Zinssenkungsspielraum?

Die jüngsten Inflationsdaten überraschten erneut auf der Unterseite. Dies hat Zinssenkungserwartungen geschürt. Denn die Notenbank könnte den Spielraum für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf dann 6,25% nutzen. Doch einiges spricht gegen eine Zinssenkung – und so dürfte es heute eine sehr knappe Entscheidung der SARB werden. Hält sie den Leitzins konstant, dürfte das den Rand kurzfristig stützen.

Überraschend schwache Inflationsdaten schüren Zinssenkungserwartungen

Die Inflationsdaten für Oktober fielen schwächer aus als erwartet. Maßgeblich hierfür waren niedrigere Ölpreise. Während die Kernrate erwartungsgemäß stabil bei 4% blieb, fiel die Gesamtrate von zuvor 4,1% auf 3,7% (Konsens: 3,9%), womit sie auch unter den Projektionen der südafrikanischen Notenbank (SARB) liegen. Dies hat am Markt den Erwartungen für eine Zinssenkung am Donnerstag zuletzt wieder Auftrieb gegeben. Denn auch die marktbasierten Inflationserwartungen sind zuletzt weiter gefallen.

Tür scheint offen für Zinssenkung

Die Notenbank hatte bei der letzten Sitzung im September die Tür für eine weitere Zinssenkung offengehalten: „Künftige Zinsentscheide bleiben stark abhängig von der Datenlage und vom Abwägen der Risiken für den Ausblick, wobei sie durch vorübergehende Preisschocks hindurchschaue“. Für eine Zinssenkung sprechen daher neben der überraschend niedrigen Gesamtinflation sowie den gesunkenen Inflationserwartungen auch die weiterhin schwachen Konjunkturindikatoren. So könnte eine Zinssenkung die Nachfrage stützen. Dies könnte zudem den politischen Druck auf die Notenbank mindern, die sich immer wieder mit Forderungen konfrontiert sieht, die Förderung von Wachstum und Beschäftigung stärker in den Fokus ihrer Geldpolitik zu nehmen. Es ist aber fraglich, ob das Drehen an der Zinsschraube der Wirtschaft die nötigen Impulse verschaffen kann.

Vieles spricht für stabilen Leitzins

Aus unserer Sicht spricht einiges dafür, dass die SARB ihren Leitzins unverändert bei 6,5% belässt. Sie hat wiederholt Reformen seitens der Regierung angemahnt und betont, dass geldpolitischen Maßnahmen bei angebotsseitigen Schocks und politischer Unsicherheit nicht ausreichen. Um Investitionen und Wachstum nachhaltig zu beleben und das Vertrauen in die Politik zu stärken, muss die Regierung Wirtschaft und Staatsunternehmen, allen voran den maroden Stromversorger, umfassend reformieren und restrukturieren. Zudem wies die SARB in ihrem geldpolitischen Review darauf hin, dass die erodierenden Finanzen und der drohende Verlust des Investmentgrade-Ratings den geldpolitischen Spielraum begrenzen. Denn Investoren verlangen eine höhere Risikoprämie, was vergleichsweise hohe Realzinsen erfordert. Dies spricht gegen eine Zinssenkung.

Knappe Entscheidung – Implikationen für den Rand

Alles in allem dürfte es eine knappe Entscheidung werden. Wir erwarten, dass die SARB ihren Leitzins bis auf weiteres stabil hält. Aus unserer Sicht sprechen neben globalen Risiken vor allem ein negativer Ratingausblick infolge erodierender Staatsfinanzen gegen eine geldpolitiche Lockerung. Denn sie bergen Potenzial für erhebliche ZAR-Abwertung und damit währungsbedingte Inflationsrisiken. Dies dürfte die SARB ebenso im Blick haben wie das Risiko wieder anziehender Ölpreise und steigender administrierter (Elektrizitäts-)Preise. Auch hatte die SARB mehrfach betont, dass sie die Inflationserwartungen nachhaltig in der Mitte des Zielkorridors von 3%-6% verankern will. Ob sie dies schon als gegeben sieht, bleibt abzuwarten.

Der Markt preist zunehmend eine Zinssenkung ein. Ein stabiler Leitzins könnte den Rand zumindest vorübergehend stützen. Allerdings droht mit der am Freitag anstehenden Ratingüberprüfung durch S&P weiteres Ungemach.

