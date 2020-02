Das Ende der “Strong Dollar Policy”

EUR/USD: Sind US-Daten irrelevant für den Dollar?

Die Fed hat vergangene Woche klargestellt, dass die Hürde zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik höher liegt, als der Markt bislang angenommen hat. So wurde zumindest die Änderung ihrer Wortwahl in Bezug auf ihr Inflationsziel wohl mehrheitlich verstanden und so erklärt sich dementsprechend auch, weshalb der Dollar seitdem kaum von guten US-Wirtschaftsdaten – wie dem ISM-Index vergangene Woche – profitieren konnte. Der Tenor lautet: Solange die Inflation nicht hinreichend steigt, kann die Wirtschaft noch so gut laufen, die Fed wird ihre Zinsen nicht erhöhen.

Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass US-Daten momentan vollkommen irrelevant für den Wechselkurs sind. Nur weil die US-Zinsen auf absehbare Zeit aufgrund der anhaltend niedrigen Inflation nicht steigen werden, heißt das ja nicht, dass sie nicht noch weiter fallen können. Im vergangenen Jahr hat die US-Notenbank zudem bewiesen, dass sie eher früh als spät auf Abwärtsrisiken für ihren Wachstumsausblick reagiert. Daher wäre meine Vermutung, dass der Dollar auf schwache US-Daten sehr wohl reagiert, da diese die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung erhöhen. Und daher lohnt es sich, die ADP-Umfrage heute zur Einstimmung auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag zumindest im Augenwinkel zu behalten.

USA formalisieren “Weak Dollar Policy”

Bislang hatten die Attacken des US-Präsidenten auf die Fed und seine Beschwerden über den starken Dollar den Markt relativ kalt gelassen. Die US-Währung kam zwischendurch immer mal unter Druck, aber der Effekt hielt nie lange an. Dabei belässt es Donald Trump schon lange nicht mehr nur bei verbalen Angriffen. Seine jüngsten Nominierungen für das Board of Governors, darunter die umstrittene Ökonomin Judy Shelton, können beispielsweise bereits als Einflussnahme auf die US-Geldpolitik gewertet werden. Gestern ging die US-Regierung noch einen Schritt weiter: Sie finalisierte ein Gesetz, das es ihr erlaubt, Strafzölle gegen Staaten zu verhängen, denen sie vorwirft, ihre Währung zu manipulieren, um sich unfaire Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Dabei muss das betroffene Land noch nicht einmal offiziell vom US-Treasury als Währungsmanipulateur klassifiziert werden, denn die Entscheidung liegt letztlich beim Handelsministerium, aus dessen Händen das Gesetz stammt.

Nun mag man anmerken, dass die US-Administration ohnehin Strafzölle nach Lust und Laune verhängt und dass das Gesetz somit nicht wirklich etwas ändert. Man erinnere sich nur an die gegen Mexiko gerichteten Strafzölle, um die dortige Regierung dazu zu zwingen, gegen illegale Immigration vorzugehen. Mit dem Gesetz wird die “Weak Dollar Policy” des Präsidenten jedoch mehr und mehr formalisiert und in der US-Politik verankert. Dass der Dollar nicht schon stärker auf diese Entwicklung reagiert hat, ist für mich ein Mysterium.

JPY: Der Wendepunkt ist in Sicht

Tagtäglich werden neue Coronavirus-Infektionen weltweit gemeldet, ABER: Die Wachstumsrate der Infektionen nimmt ab. Und das dürfte ausschlaggebend dafür sein, dass auch die Unsicherheit an den Märkten abnimmt. Gestern fand bereits eine ordentliche Korrektur statt. Etwas Raum für Erholung ist noch da, aber nicht mehr viel. USD-JPY notiert zumindest bereits wieder in greifbarer Nähe seiner Januar-Hochs. Es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis auch der letzte Investor die abnehmende Infektionsrate extrapoliert und daraus schließt, dass der Wendepunkt bei der Anzahl der Infizierten bald erreicht ist. Spätestens dann wird der JPY auch seine restlichen Gewinne wieder abgegeben müssen.

CNY: Die Kehrseite der Medaille

Im Leben hat alles zwei Seiten – eine Binsenweisheit, die vom Markt manchmal schlicht ignoriert wird. Nachdem die Virus-Angst Anfang der Woche am Markt wie eine Bombe eingeschlagen hatte, hat sich die Stimmung in den letzten 24 Stunden beträchtlich aufgehellt. Das scheint zu suggerieren, dass die virusbedingten Risiken überschätzt wurden. Ich bin alles andere als ein Virus-Experte. Aber die Erholung am Markt dürfte eher eine notwendige Korrektur nach der zuvor massiven Risikoaversion sein. Der Markt wird sich noch zahlreichen Unsicherheitsfaktoren gegenübersehen und mehr Daten benötigen, um den Schaden für China und die damit verbundenen Folgen für die globalen Konjunkturaussichten zu bewerten. Daher könnte diese kurzfristige Zuversicht schnell wieder von Sorgen überschattet werden. USD-CNY könnte sich zunächst bei rund 7,00 etwas konsolidieren. Angesichts der bevorstehenden Unsicherheit ist es jedoch ratsam, dem Renminbi gegenüber vorsichtig zu sein.

PLN: Druck auf Zentralbank für Kurswechsel könnte steigen

Die polnische Zentralbank (NBP) wird heute ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine Veränderung der geldpolitischen Parameter ist unwahrscheinlich. Gouverneur Adam Glapiński wiederholt immer wieder, dass der Leitzins bis 2022 unverändert bei 1,5% verharren dürfte. Bedeutender aber noch ist, dass der nächste Zinsschritt eher nach unten als nach oben gehen könnte. Nichtsdestoweniger erwarten wir, dass der Druck auf den geldpolitischen Ausschuss (MPC) verglichen mit den Vormonaten steigen wird. Ursache hierfür ist die stetige Beschleunigung der Teuerung Richtung Toleranzgrenze der Zentralbank bei 3,5%. Selbst die Kerninflation nähert sich allmählich dieser Schwelle. Dieser Entwicklung waren ein Wachstum über Trend und sinkende Arbeitslosigkeit über mehrere Quartale vorausgegangen. Dementsprechend wird es dem MPC immer schwerer fallen, den Trend als Eintagsfliege abzutun. Tatsächlich sitzen im MPC mehrere echte und potenzielle Falken, die eher frühere als spätere Zinserhöhungen gefordert hatten. Doch als die Weltwirtschaft im letzten Jahr an Fahrt verlor und die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen begraben musste, mussten sie klein beigeben. Da sich aber die Teuerung stetig beschleunigt und über das Ziel hinausschießen könnte, wird es nunmehr schwieriger werden, sich hinter externen Faktoren zu verstecken. Ein solches Szenario hat sich in Ungarn bereits eingestellt: Dort steht die Währung unter erheblichem Abwärtsdruck, weil die Zentralbank trotz einer Teuerung über dem Ziel weiter taubenhaft agiert. Ein solcher Druck könnte auch auf den Zloty übergreifen, sofern der Markt die Äußerungen des MPC dahingehend interpretiert, dass die NBP ihre Geldpolitik unter keinen Umständen anpassen wird. Man darf gespannt sein, ob das MPC für den Devisenmarkt heute andere, eher bedingte Aussagen parat hat oder die Inflationszahlen einfach ignoriert und die bisherige Guidance wiederholt. Sollte Letzteres eintreten, würde der Zloty in den nächsten Monaten weiter abwerten.

