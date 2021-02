Daimler: Technische Kursziel anheben

Daimler ist einer der größten Fahrzeughersteller der Welt. Das Unternehmen plant nun, sich in die Bereiche Luxusautos (Premiumsegment-Marke Mercedes-Benz) und Nutzfahrzeuge (LKW, Busse, Vans) aufzuspalten. Dabei soll der Spin-Off der Nutzfahrzeuge eventuell in Q3 2021 erfolgen. Aus langfristiger technischer Sicht durchlief der EURO STOXX 50- und DAX-Titel seit dem Tief im März 2009 (17,2 Euro) bis März 2015 einen Hausse-Zyklus. Dieser endete mit einem All-Time High bei 96,1 Euro.

Daimler: Neues Investment-Kaufsignal

Hier startete Daimler eine langfristige Baisse. In diesem rutschte der Titel besonders ab dem Zwischenhoch in 2018 (73,1 Euro) in einem Wechselspiel aus Verkaufssignalen und Abwärtsschüben stetig nach unten. Schließlich wurde Daimler im März 2020 – im Rahmen der Corona-Gesamtmarktbaisse – in einem Sell-Off auf 21,0 Euro gedrückt. Hier schlug der Titel in ein technisches Recovery nach oben um. Ab Mai 2020 bildete sich ein steiler mittelfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie aktuell bei 58,0 Euro) heraus. In diesem kletterte die Aktie zunächst über die 200-Tage Linie (die mittlerweile nach oben gedreht hat), anschließend über den Abwärtstrend aus 2018 (Ausbruch im November 2020 mit einem Kaufsignal) und zuletzt auch über den alten, zentralen Baisse-Trend. Da der jetzige Ausbruch – begleitet vom Newsflow bezüglich der Aufspaltung – auch durch hohe Volumina begleitet ist und gleichzeitig die Resistance um 60,0 Euro übersprungen wurde, dürfte Daimler seine technische Aufwärtsfahrt weiter fortsetzen. Als Konsequenz sollte bei Daimler (bleibt tech. (Zu-)Kauf) das neue, tech. Kursziel bei 73,0 Euro liegen.

