Coronavirus hat Rohstoffmärkte doch noch im Griff

Energie: OPEC+ will wegen Coronavirus die Produktion noch stärker kürzen

Der Brentölpreis ist seit Tagen gefangen zwischen der Angst vor einer Nachfrageschwäche und einem hohen Angebotsüberschuss auf der einen Seite sowie möglichen (freiwilligen) Produktionskürzungen seitens der OPEC+ und (unfreiwilligen) Unterbrechungen auf der anderen Seite. Er schwankte in den letzten Tagen zwischen 54 USD und 56,5 USD je Barrel. Doch während die (westlichen) Aktienmärkte die “Coronavirus-Krise” offensichtlich schon wieder überwunden und teilweise neue Allzeithochs erreicht haben, dürften die Sorgen am Ölmarkt länger bestehen bleiben. Denn China und seine Importe sind für den Weltölmarkt schlichtweg zu bedeutend, um den massiven Nachfragerückgang und mögliche mittelfristige Folgen (z.B. anhaltende Transporteinschränkungen und niedrigere Autozulassungen) auch im Falle einer effektiven Eindämmung der Coronavirus-Epidemie zu ignorieren. Die gestrige Empfehlung des Technischen Komittees der OPEC+ für eine zusätzliche Förderkürzung um 600 Tsd. Barrel pro Tag bis Juni dürfte also kaum für einen Preisanstieg ausreichen, weil der aktuelle Rückgang der chinesischen Nachfrage deutlich höher ist und der globale Ölmarkt auch ohne die Virusbelastung in der ersten Jahreshälfte überversorgt sein sollte. Doch die unmittelbar nach der Empfehlung des Technischen Komittees durch den russischen Außenminister Lawrow geäußerte Kooperationsbereitschaft Russlands mit der OPEC und ein möglicher Beschluss der OPEC-Minister nächste Woche über eine stärkere Produktionskürzung dürften den Ölpreis zumindest vor einem weiteren Verfall schützen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3THV Long Brent Oil Future Faktor: 5 CU54XX Short Brent Oil Future Faktor: -5 CU3THU Long WTI Oil Future Faktor: 5 CU54X3 Short WTI Oil Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold bleibt gut nachgefragt, Palladium wieder im Korrekturmodus

Gold hat sich gestern begleitet durch weitere ETF-Zuflüsse zeitweise wieder bis auf 1.570 USD je Feinunze hochgearbeitet, da der Optimismus der Finanzmarktteilnehmer etwas nachgelassen hat. Nach wie vor steigt die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten und der Toten rasant. Die Pharmaindustrie hat Hoffnungen auf eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffes oder einer wirksamen Therapie gegen das Virus gedämpft. Vielmehr benötige man dafür 12 bis 18 Monate. Berichte über einen angeblichen Durchbruch bei der Behandlung des Coronavirus in China hatten vorgestern den Aktienmärkten wie auch den zyklischen Rohstoffen Auftrieb gegeben und entsprechend auf Gold gelastet. Der Goldpreis könnte allerdings schon heute wieder einen Dämpfer erhalten, sollte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Januar gut ausfallen. Die ADP-Zahlen am Mittwoch waren jedenfalls überraschend stark und führten zu einer Aufwertung des US-Dollar. Silber wurde gestern von Gold mit nach oben gezogen und legte sogar überproportional zu. Das Gold/Silber-Verhältnis ist mit 88 aber weiterhin hoch. Platin und Palladium standen dagegen unter Druck. Platin verlor 2%, Palladium gab sogar um 3,6% nach. Es fällt heute Morgen weiter und handelt bei rund 2.300 USD je Feinunze. Wie nachhaltig die Korrektur ist – Palladium hat seit Mittwoch in etwa 200 USD verloren –, lässt sich noch nicht sagen. In den vergangenen Monaten fielen Korrekturphasen stets relativ kurz aus und dauerten manchmal nur wenige Tage.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E63 Long Gold Future Faktor: 10 CU3THG Short Gold Future Faktor: -10 CJ7RL4 Long Silver Future Faktor: 5 CJ7RLV Short Silver Future Faktor: -5 CU0E6Q Long Palladium Future Faktor: 3 CU3TG7 Short Palladium Future Faktor: -3 CJ7RME Long Platinum Future Faktor: 3 CJ7RL9 Short Platinum Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Der Optimismus schwindet wieder

An den Metallmärkten hat der Optimismus der Händler gestern im Laufe des Tages nachgelassen, obwohl die US-Aktienmärkte neue Rekordhochs erklommen haben. Die Metallpreise haben ihre anfänglichen Gewinne fast vollständig wieder abgegeben, Nickel und Zink sind sogar ins Minus gerutscht. Kupfer nähert sich wieder der Marke von 5.700 USD je Tonne, nachdem es gestern Morgen kurzzeitig oberhalb von 5.800 USD handelte. Wegen des Coronavirus sind in China noch viele Behörden und Fabriken geschlossen und es ist noch nicht klar, ob alle wie geplant am Montag wieder öffnen werden. Das Virus beeinträchtigt mittlerweile auch die Fabriken, in denen noch gearbeitet wird, da die Lieferketten unterbrochen sind. Eine Kupferschmelze hat gegenüber ihren Lieferanten „force majeure“ erklärt, da ihr das Kupfererz nicht mehr geliefert werden kann. Weitere chinesische Kupferkäufer haben Kupferminenproduzenten in Chile gebeten, ihre Lieferungen zu verschieben, da in China Häfen geschlossen sind. Aus der Schifffahrtsindustrie ist zu hören, dass einige Reedereien aus Angst vor dem Coronavirus gar nicht erst chinesische Häfen anlaufen wollen. Der Baltic Dry Index, der die Frachtraten für Schüttguttransporte misst, ist auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren gefallen. Die Auswirkungen des Coronavirus werden unseres Erachtens noch länger im Welthandel zu spüren sein und vor allem die chinesische Wirtschaft belasten. Unsere Volkswirte haben daher ihre Prognose für das diesjährige BIP-Wachstum in China von 5,8% auf 5,4% nach unten revidiert.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7J Long Copper Future Faktor: 5 CJ3D7R Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

