Corona-Virus Update 9. September 2020 – Fokus Deutschland

Heute analysieren wir in unserem Corona Recovery Update den Stand der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland. Diese ist weit fortgeschritten, aber in einigen Bereichen noch immer unter dem Vorkrisenniveau. Die Infektionszahlen in den USA gehen weiter zurück. Im Euroraum steigen die Fallzahlen weiter an.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft: Erholung weit gediehen und setzt sich kaum noch fort

Laut unseren Echtzeitindikatoren ist die Erholung in Deutschland bereits sehr weit fortgeschritten. Einzelne Indikatoren sind aktuell sogar rückläufig, während andere über dem Vorkrisenniveau liegen. Das Potenzial für eine weitere Erholung scheint weitgehend ausgeschöpft (für Details zu den Indikatoren siehe unser Economic Insight):

Lkw-Verkehr zuletzt rückläufig (letzter Wert: 2. September)

Der für die Industrie und den Handel so wichtige Lkw-Verkehr in Deutschland ist zuletzt wieder leicht gefallen (Grafik 1). Mitte August hatte der Lkw-Verkehr zwischenzeitig sein Vorkrisenniveau wieder erreicht. Mittlerweile verläuft er jedoch wieder knappe 3% unter dem Vor-Corona-Level. Auf diesem Niveau lag der Indikator auch schon vor dem kurzen Anstieg im August, was darauf hindeutet, dass sich der Lkw-Verkehr auf diesem Stand eingependelt hat.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Einzelhandel: Kundenzahlen erstmals über Vorkrisenniveau (letzter Wert: 4. September)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) hat, zumindest was die Kundenzahlen betrifft, seinen Normalzustand wiedererlangt. Laut den von Google protokollierten Handy-Bewegungsdaten lagen die Kundenzahlen in den Geschäften Anfang September knapp 3% über dem Vorkrisenniveau (Grafik 2). Der erneute Anstieg der Kundenzahlen in den letzten Tagen kann wohl darauf zurückgeführt werden, dass die Infektionszahlen zuletzt nicht weiter stiegen und die zweite Viruswelle vorerst unter Kontrolle zu sein scheint.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Öffentlicher Personennahverkehr geht zurück (letzter Wert: 6. September)

Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind zuletzt deutlich zurückgegangen (Grafik 3). Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands beschreibt, wurden zuletzt etwa 29% weniger Personen befördert als vor Corona. Mitte August lagen die Fahrgastzahlen nur 17% unter Vorkrisenniveau – der Trend zeigt also klar nach unten. Die Tatsache, dass Deutschland im öffentlichen Nahverkehr noch immer weit vom Vor-Corona-Level entfernt ist, zeigt die neuen Gewohnheiten und Bedingungen, an die sich viele mittlerweile angepasst haben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Restaurantbesuche wieder gestiegen (letzter Wert: 6. September)

Seit Mitte August ist die Anzahl der Restaurantbesuche wieder spürbar gestiegen (Grafik 4). Aktuell liegt der 7-Tagesdurchschnitt 17% über dem Vorjahresniveau. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass Open Table ausschließlich die wieder eröffneten Restaurants betrachtet und mit dem Vorjahr vergleicht. Trotzdem spiegeln die Restaurantbesuche den Infektionsverlauf wider: nachdem die Infektionszahlen in Deutschland zuletzt nicht weiter anstiegen, trauten sich auch wieder mehr Leute in die Restaurants.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionssituation