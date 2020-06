Corona-Virus Update 9. Juni 2020 – Fokus Deutschland

Sämtliche unserer fünf Echtzeit-Indikatoren für Deutschland senden positive Signale, dass sich das soziale Leben und die Wirtschaft erholen. In den USA hat die Notenbank die Bedingungen des Kreditprogramms für kleine und mittlere Unternehmen verbessert. In China liegen die Wohnungs- und Autoverkäufe in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter

Die Erholung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in Deutschland setzt sich fort. Der für Handel und Produktion wichtige Lkw-Frachtverkehr zieht deutlich an, der Einzelhandel hat rund zwei Drittel der Strecke geschafft. Insgesamt senden alle unserer fünf Echtzeit-Indikatoren positive Signale:

Lkw-Verkehr hat 2/3 des Rückgangs aufgeholt (letzter Wert: 3. Juni)

Deutlich zugenommen hat in der letzten Woche der LKW-Verkehr. Der 7-Tagesdurchschnitt lag am vergangenen Mittwoch nur noch gut 4% unter dem Durchschnitt im Februar, womit er mehr als 2/3 seines Rückgangs wieder wettgemacht hat (Grafik 1). Auch wenn die letzten Werte dadurch etwas nach oben verzerrt sein dürften, dass mit Pfingstmontag ein Feiertag im 7-Tagesdurchschnitt enthalten ist, zeigt dieser Indikator eindeutig eine merkliche Belebung der deutschen Wirtschaft.

Einzelhandel hat sich spürbar erholt (letzter Wert: 29. Mai)

Nach einer kleinen Verschnaufpause haben sich die Kundenzahlen im Einzelhandel (ohne Lebensmittel) zuletzt weiter erholt. Laut dem am 29. Mai gemessenen 7-Tage-Durchschnitt waren noch 22% weniger Kunden in den Geschäften als zu Zeiten vor Corona. Damit hat der Einzelhandel nahezu zwei Drittel seines Einbruchs bereits wettgemacht. Interessant ist, dass trotz der gelockerten Maßnahmen und der höheren Betriebsamkeit auf Straßen, Plätzen und in den Läden die Fallzahlen bei den Neuinfektionen weiter stetig zurückgehen. Eine zweite Welle wurde mit den Lockerungen bislang nicht ausgelöst.

Restaurants füllen sich weiter (letzter Wert: 7. Juni)

Weiter nach oben zeigt auch die Zahl der Restaurantbesuche. Hier lag der 7-Tagedurchschnitt zuletzt nur noch knapp 20% unter dem Vorjahresniveau. Auch hier ist der Wert wegen des sehr hohen Werts für Pfingstmontag nach oben verzerrt. Denn an diesem Tag lag die Zahl der Restaurantbesuche mehr als 30% über dem Niveau am gleichen Montag im Vorjahr, der allerdings auch kein Feiertag war. Aber auch ohne diesen Effekt würde der Trend bei diesem Indikator klar nach oben zeigen.

Aufwärtstrend beim öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 5. Juni)

Der Aufwärtstrend des Indikators für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) setzt sich fort und hat sich seit der letzten Woche im Mai sogar etwas beschleunigt. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 30. Mai bis 5. Juni 45% weniger Personen befördert als gewöhnlich. Der Pfingstmontag am 1. Juni scheint die Nutzung des ÖPNV nicht maßgeblich beeinflusst zu haben. In der vorangegangenen Woche nutzten den ÖPNV 51% weniger Passagiere.

Vorsichtige Lebenszeichen vom Stromverbrauch (letzter Wert: 8. Juni)

Der schwächste Indikator bleibt der Stromverbrauch. Zumindest ist er zuletzt wieder gestiegen, und der Abstand zu unserer Vergleichsgröße für die drei Vorjahre hat sich wieder etwas verringert. Es bleibt aber abzuwarten, ob es sich hierbei tatsächlich um eine Trendwende oder erneut nur um eine kurzfristige Schwankung handelt.

Weltweite Neuinfektionen

Der Kampf gegen das Corona-Pandemie ist noch lang nicht gewonnen. Weltweit wurden in den letzten beiden Tagen durchschnittlich 130.000 Neuinfektionen gemeldet, so viele wie noch nie.

Schwerpunkt der Pandemie ist weiterhin Südamerika. In Brasilien wurden in den letzten 7 Tagen durchschnittlich 27.000 Neuinfektionen gemeldet, das sind knapp 13 Fälle je 100.000 Einwohner.

Auch die USA und Russland konnten zuletzt die Ausbreitung des Virus nicht weiter eindämmen. Mit über 6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist das Infektionsgeschehen in beiden Ländern weiterhin hoch.

In der EU ist die Lage weitgehend unter Kontrolle. Die zahlreichen Lockerungen haben sich bislang nicht negativ auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. In fast allen Ländern liegt die Infektionsrate deutlich unter 1.

USA – Fed verbessert Kreditprogramm an kleine Unternehmen

Die US-Notenbank lockerte am Montag die Bedingungen für das Kreditprogramm, das darauf abzielt, die Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen anzukurbeln. Unter anderem wurde die Mindestsumme des Kredits verringert, die Maximalsumme erhöht und die tilgungsfreie Zeit verlängert. Außerdem übernimmt die einen größeren Teil des Risikos. Bisher mussten die Banken 15% der Kredite an risikoreichere Unternehmen in den eigenen Büchern behalten, diese Anforderung wurde auf 5% gesenkt.

Das National Bureau of Economic Researchn (NBER), das für die USA offiziell Beginn und Ende von Rezessionen festlegt, hat den Höhepunkt des letzten Konjunkturzyklus auf den Februar terminiert. Seitdem befindet sich die US-Wirtschaft – wenig überraschend – offiziell in der Rezession.

China: Immobilienmarkt wieder normal

In den chinesischen Großstädten stiegen die Wohnungsverkäufe weiter an. Die Verkäufe von Personenkraftwagen legten im Mai um 1,9% im Jahresvergleich zu, so die endgültigen Daten des Chinesischen Aubomobilverbandes. Die Provinz Hubei, in der der Covid-19 erstmals ausbrach, meldete im Mai einen Anstieg des Stromverbrauchs um etwa 1,4% gegenüber dem Vorjahr.