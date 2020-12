Corona-Virus Update 9. Dezember 2020

Das Coronavirus breitet sich weltweit wieder stärker aus. In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Auch in Europa scheint sich die Lage wieder zu verschlechtern. So zeigt die Infektionskurve in Frankreich trotz eines unverändert harten Lockdowns, der tiefe Bremspuren in der französischen Wirtschaft hinterlässt, wieder nach oben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen ungebremst. Im Durchschnitt der letzten sieben Tagen wurden knapp 62 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, so viele wie noch nie (Grafik 1).

In Brasilien pendelt die Infektionsrate seit fünf Tagen um 20. In Indien scheint die Lage nach wie vor unter Kontrolle zu sein.

In der EU melden viele Länder wieder mehr Neuinfektionen. In den Niederlanden zeigt die Infektionskurve wieder deutlich nach oben (Grafik 2). Auch in Frankreich ist die Infektionsrate innerhalb von vier Tagen um 1,5 auf 16,8 gestiegen. Damit stehen die geplanten Lockerungen vor Weihnachten auf der Kippe. Ab Dienstag kommender Woche sollten die Franzosen ihre Häuser auch tagsüber wieder ohne Auflagen verlassen können.

Weiter leicht rückläufig ist die Zahl der Neuinfektionen in Italien und Spanien, auch wenn das Tempo des Rückgangs merklich nachgelassen hat.

In Deutschland lässt die erhoffte Trendumkehr bei den Neuinfektionen weiter auf sich warten. Gestern wurden 20.815 neue Fälle gemeldet, 3.545 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Der Sieben-Tage-Durchschnitt stieg auf 23, ein neuer Rekordwert. Damit wächst der Druck auf die Politik, die Corona-Beschränkungen weiter zu verschärfen. Die Schließung von Geschäften und Schulen, wie jetzt in Sachsen angekündigt, ist kein Tabu mehr.

Anlass zur Sorge gibt die weiter steigende Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten. Gestern waren es 4.257, ein Plus von 8,6% gegenüber Vorwoche (Grafik 3).

Wirtschaft

In den USA hat sich jetzt die Regierung in die Verhandlungen um ein weiteres Stimuluspaket eingeschaltet und einen eigenen Vorschlag in Höhe von 916 Mrd Dollar vorgelegt. Dieser enthält im Gegensatz zu den bisher verhandelten Lösungen auch weitere Einmalzahlungen an die Amerikaner. Insgesamt gab es Annäherungen in den Verhandlungen, aber noch keinen Durchbruch.

In China sind die Verkäufe von Personenkraftwagen im November mit einem Plus von 8,0% im Vorjahresvergleich nach Angaben des chinesischen Automobilverbandes CPCA recht kräftig gestiegen. Dies ist auf die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung und die wirksame Eindämmung des Virus zurückzuführen. Die CPCA geht davon aus, dass die Pkw-Verkäufe im Jahr 2021 um 7% steigen werden. In Hongkong kündigte die Regierungschefin Carrie Lam aufgrund steigender Infektionszahlen verschärfte Maßnahmen an. Diese beinhalten ein Verbot nächtlicher Mahlzeiten und Geschäftsschließungen.

In Frankreich haben die jüngsten Corona-Beschränkungen tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Nach Schätzungen des französischen statistischen Amtes liegt die Aktivität im Dezember rund 8% unter dem Durchschnitt von Januar/Februar (Grafik 4). Sie ist damit zwar wieder etwas höher als im November, im Quartalsdurchschnitt steht aber ebenfalls ein Minus von 8% zu Buche. Gegenüber dem dritten Vierteljahr 2020 bedeutet das ein Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um mehr als 4%.