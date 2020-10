Corona-Virus Update 8. Oktober 2020

In der EU steigen die Neuinfektionen weiter an. Immer mehr Länder verschärfen die Corona-Beschränkungen. Auch in Deutschland und Italien mehren sich die Anzeichen für eine zweite Infektionswelle.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA und Brasilien hat sich der sieben Tage Durchschnitt der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 13 eingependelt (Grafik 1). In Indien ist die Infektionsrate dagegen weiter leicht rückläufig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der EU melden fast alle Länder steigende Neuinfektionen. Besonders betroffen sind aktuell Tschechien, die Niederlande, Spanien und Frankreich (Grafik 2). Dort wurden die Corona-Beschränkungen zuletzt wieder deutlich verschärft.

Aber auch Deutschland und Italien meldeten gestern mit rund 4.000 und 3.000 die höchste Zahl an Neuinfektionen seit April. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist gestern weiter auf 470 gestiegen. Sie hat sich damit innerhalb von vier Wochen mehr als verdoppelt.

Wirtschaft