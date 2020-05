Corona-Virus Update 8. Mai 2020 – Fokus Euroraum

Frankreich will die harten Ausgangssperren ab dem 11. Mai schrittweise lockern, noch steht die französische Wirtschaft weitgehend still. Das zeigen auch unsere Echtzeit-Indikatoren. Hingegen deuten diese für Italien zuletzt ein leichtes Aufflackern an. Seit 4. Mai sind die Kontaktsperren weniger strikt und Mitte April durften kleine Geschäfte wieder öffnen und “essenzielle” Industrien den Betrieb wieder aufnehmen. In den USA dürften heute katastrophale Arbeitsmakrtdaten für April veröffentlicht weden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Frankreich

Die französische Regierung will die harten Ausgangssperren ab dem 11. Mai schrittweise lockern. Geschäfte können wieder öffnen und schrittweise auch die Schulen. Über die Wiedereröffnung von Cafes und Restaurants soll erst Anfang Juni entschieden werden.

Noch aber herrscht in der französischen Wirtschaft weitgehender Stillstand. So melden weiterhin Unternehmen Kurzarbeit für ihre Beschäftigten an. Inzwischen beläuft sich deren Zahl auf über 12 Millionen (Grafik 1). Damit arbeitet fast die Hälfte der abhängig Beschäftigten weniger.

Dass die französische Wirtsschaft aktuell deutlich weniger produziert als vor Ausbruch der Epidemie, zeigt auch der Stromverbrauch. Im Durchschnitt wurden im April rund 20% weniger Strom verbraucht als im Vorjahr (Grafik 2).

Die strikten Ausgangssperren haben das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gebracht. In Paris ruht der öffentliche Nahverkehr nach wie vor (Grafik 3).

Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Schussquartal 2019 mit 5,8% deutlich stärker als in den Nachbarländern. Dies liegt zum einen daran, dass Frankreich früher das öffentliche Leben heruntergefahren hat. Zum anderen sind die Beschränkungen deutlich härter als etwa in Deutschland.

Italien

Seit diesem Montag, 4. Mai, sind die Kontaktsperren gegen das Coronavirus etwas weniger strikt. Die Menschen dürfen sich wieder in kleinen Gruppen treffen und innerhalb ihrer Region reisen. Einzelsportarten dürfen wieder im Freien ausgeübt werden. Bars und Restaurants haben seit Montag mit Abholservice geöffnet. Bereits am 14. April durften kleine Geschäfte wie Wäschereien, Buchhandlungen und Schreibwarenläden wieder öffnen. Gleichzeitig durften “essenzielle” Industrien den Betrieb wieder aufnehmen, beispielsweise Hersteller von Werkzeugen und Maschinenbauteilen oder etwa Elektronikhersteller. Diese Öffnungen schlagen sich in leichten Verbesserungen unserer ausgewählten Echtzeitdaten nieder:

Einzelhandel kommt allmählich in die Gänge (letzter Wert: 30. April)

Unser Indikator für den Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel zeigt, dass sich in der Woche vom 24. bis 30. April – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – tatsächlich mehr Menschen in den Geschäften aufhielten. Zwar liegen die Kundenbesuche im Einzelhandel noch immer 79% unter üblichen Niveaus (Grafik 4). Dies ist eine leichte Verbesserung gegenüber der Vorwoche (17. bis 23. April) von 82% und eine klare Verbesserung gegenüber dem Tiefpunkt Anfang April, als knapp 90% weniger Kunden in den Geschäften waren.

Öffentlicher Nahverkehr zuletzt etwas belebter (letzter Wert: 6. Mai)

Auch im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich die Situation zuletzt leicht verbessert. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die in unserer Auswertung die Nutzung der App für den ÖPNV in Rom und Mailand zeigt, wurden in der Woche vom 30. April bis 6. Mai 81% weniger Personen befördert als gewöhnlich (Grafik 5). Dies ist eine spürbare Verbesserung gegenüber der Vorwoche vom 23. bis 29. April, als noch 87% weniger Fahrgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten. Zwar muss sich in den kommenden Tagen zeigen, wie nachhaltig dieser jüngste Anstieg ist. Allerdings passt das höhere Passagieraufkommen zu den Zahlen, dass mittlerweile wieder mehr Menschen an ihrem Arbeitsplatz sind (zuletzt -60% im Vergleich zu normalen Zeiten, nach -70% am Tiefpunkt Anfang April).

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit ist die Zahl der Neuinfektion zuletzt leicht gestiegen. Hierzu hat vor allem Russland, das in den letzten Tagen im Durchschnitt mehr als 10.000 neue Infektionen meldete.

In den USA sind die Neuinfektionen geringfügig gesunken. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt bei 27.000, das sind rund 2.000 weniger als vor einer Woche.

In Europa scheint die Epidemie unter Kontrolle zu sein. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. In Deutschland haben sich in den letzten 7 Tage im Durchschnitt nur noch 935 Personen mit dem Virus infiziert.

USA – Katastrophale Arbeitsmarktdaten

Heute wird der US-Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht. Dieser dürfte einen Stellenabbau von 25 Millionen anzeigen und damit Zahlen, die in der US-Geschichte beispiellos sind. Vertreter der Fed vertraten aber die Ansicht, dass der US-Wirtschaft das schlimmstmögliche Szenario – eine Depression wie in den 1930er Jahren – wohl erspart bleiben würde, nicht zuletzt aufgrund der raschen Krisenreaktion der US-Notenbank.

Das Wiederanfahren der Wirtschaft könnte schwieriger werden als gedacht. In den Bundesstaaten, die die Kontaktbeschränkungen bereits gelockert haben, hat sich das Geschäft Branchenangaben zufolge bisher kaum belebt. Dies ist spiegelbildlich zur Situation zu Beginn der Krise, als die Wirtschaft schon vor der Verhängung offizieller Kontaktsperren heruntergefahren ist.

Die Handelsbeauftragten Chinas und der USA haben gestern erstmals seit Jahresanfang telefoniert. Es seien gute Fortschritte bei der Umsetzung des “Phase-1-Deal” erzielt worden und man werde den Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter nachkommen. Aufgrund der Corona-Krise dürften es für China allerdings schwierig werden, die vereinbarten Mengen an US-Waren vollständig abzunehmen. Dazu wären noch erhebliche Importsteigerungen nötig.

China: Kohleverbrauch steigt