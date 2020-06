Corona-Virus Update 8. Juni 2020

Südamerika ist unverändert der Brennpunkt der Corona-Pandemie. In den USA hat der Arbeitsmarktbericht für Mai gezeigt, dass die Erholung der Wirtschaft bereits begonnen hat. In der Stadt New York beginnt heute die erste Phase der Wiedereröffnung. In Deutschland werden nach dem 130 Mrd Euro schweren Konjunkturpaket Forderungen nach weiteren Milliarden laut. In China deuten die schwachen Importe darauf, dass die Binnennachfrage noch nicht auf einem soliden Fundament steht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Südamerika ist unverändert der Brennpunkt der Corona-Pandemie. In Brasilien ist es noch immer nicht gelungen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. In den letzten 7 Tagen haben sich dort mehr als 12 Personen je 100.000 Einwohner neu infiziert (Grafik 1). Ein höherer Wert wurde bislang nur in Spanien beobachtet.

Auch in den USA und Russland wurden zuletzt keine weiteren Fortschritte bei der Eindämmung des Virus macht. Mit mehr als 6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist das Infektionsgeschehen in beiden Ländern weiterhin hoch.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weiter entspannt hat sich die Lage in der EU. In Deutschland, Italien und Spanien ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen über das Wochenende weiter gefallen. Die Infektionsrate je 100.000 Einwohner ist auf 0,41 (Deutschland), 0,47 (Italien) und 0,64 (Spanien) gesunken (Grafik 2). Noch niedrigere Werte weisen Österreich (0,30) und die Schweiz (0,19) auf.

In Polen wurden heute morgen mehr 1151 Neuinfektionen gemeldet, doppelt so viele wie in den vergangenen Tagen. Der starke Anstieg ist auf einen Infektionsausbruch in einer Kohlegrube zurückzuführen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland – Das Konjukturpaket reicht nicht

Kaum haben die Spitzen der Regierungsparteien ein 130 Mrd Euro schweres Konjunktrupaket geschnürt, das der Wirtschaft nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wieder auf die Beine helfen soll, wird nach mehr verlangt. Ein Teil des Pakets soll besonderes betroffenen Branchen als Überbrückungshilfen zugute kommen. Nun kritisieren die Bundesländer die Begrenzung der Maßnahme auf drei Monate und fordern eine Verlängerung. Diese argumentieren, dass Branchen wie Hotels, Gaststätten oder Messeveranstalter vielfach gar keine Umsätze mehr realisieren könnten. Auch die fehlenden Ausgaben für Bildung wurden am Wochenende vom Deutschen Lehrerverband kritisiert. Dieser fordert, in die Sanierung oder den Neubau von Schulen mindestens 20 Mrd Euro zu investieren.

Auch der Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Ralph Brinkhaus, schließt nicht aus, dass zu den 130 Mrd Euro des Konjunkturpakets weitere Milliarden hinzu kommen könnten. Zwar halte er grundsätzlich an der schwarzen Null fest, und Deutschland müsse so schnell wie möglich die Schulden wieder abbauen. Das gelinge aber nur, wenn es Wachstum gebe. Außerdem hänge es von einer möglichen zweiten Corona-Welle ab, ob Deutschland noch einmal mehr Schulden machen müsse.

USA – Erholung hat bereits begonnen

Die Erholung der US-Wirtschaft hat früher begonnen als erwartet. Im Mai sind offensichtlich viele Beschäftigte bereits wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die Beschäftigung stieg um 2,5 Mio gegenüber April, auch wenn damit erst ein Teil der Stellenverluste im März und April von insgesamt 22,1 Mio wettgemacht wurde. Gemäß einem gleichzeitigen veröffentlichten Bericht aus Kanada stieg übrigens auch dort die Beschäftigung überraschenderweise bereits im Mai wieder.

Präsident Trump fordert dennoch ein weiteres Stimuluspaket, das u.a. eine Senkung der Sozialversicherungsabgaben und Hilfen für die Restaurantbranche enthalten soll.

In der von der Pandemie besonders stark betroffenen Stadt New York beginnt heute die “Phase 1” der Wiedereröffnung. Damit sind etwa Bauaktivitäten, das produzierende Gewerbe, Großhandel und Landwirtschaft wieder zugelassen. Einzelhandelsgeschäfte dürfen mit eingeschränktem Verkauf (Abholen bestellter Ware etc.) wieder öffnen.

Chinas Handelsdaten überraschen in beide Richtungen

Die Exporte Chinas gingen im Mai um 3,3% im Jahresvergleich zurück; Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Tatsächlich überrascht, dass Chinas Exporte im April und Mai während der weltweiten Anti-Corona-Maßnahmen weitgehend stabil blieben. Dies liegt insbesondere daran, dass China diese Länder insbesondere mit medizinischen Produkten wie Muntschutz belieferte.

Hingegen sind die Importe den zweiten Monat in Folge stark gefallen, gegenüber dem Vorjahr um 16,7%, wohingegen Analysten nur mit einem Rückgang um 7,9% gerechnet hatten. Zwar bewegten sich die wichtigsten Rohstoffimporte innerhalb der normalen Bandbreite. Beispielsweise stiegen Sojabohnenimporte sogar von 6,7 Mio Tonnen im April auf 9,4 Mio Tonnen im Mai. Allerdings dürften die deutlich schwächeren Importe insgesamt darauf hindeuten, dass Chinas Inlandsnachfrage noch nicht auf einer soliden Grundlage steht.