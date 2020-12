Corona-Virus Update 8. Dezember 2020

In den USA steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter stark an. In der EU ist der Rückgang weitgehend zum Stillstand gekommen. Die Forderungen nach weiteren Corona-Beschränkungen werden immer lauter.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA verschärft sich die Lage weiter. Im Durchschnitt der letzten sieben Tagen wurden über 60 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet (Grafik 1). Weite Teile Kaliforniens sind jetzt im Lockdown, nachdem große Regionen kritische Schwellen bei der Belastung des Gesundheitswesens überschritten hatten. Im Durchschnitt der letzten Tage wurden in diesem Bundesstaat 21.000 neue Infektionen (bei 40 Mio Einwohnern) gezählt und damit doppelt so viele wie am Hochpunkt im Sommer. Der Governeur des Bundesstaates New York hat ebenfalls verschärfte Lockdown-Maßnahmen in Aussicht gestellt.

In Brasilien hat sich die Infektionsrate seit vier Tagen bei 20 eingependelt. In Indien scheint die Lage weiter unter Kontrolle zu sein.

In der EU ist der Rückgang der Neuinfektionen weitgehend zum Stillstand gekommen. In den Niederlanden zeigt die Infektionskurve seit ein paar Tagen sogar wieder nach oben (Grafik 2).

Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen seit vier Tagen wieder. Die Infektionsrate ist gestern auf 22,4 gestiegen, ein neuer Höchstwert.

Auf eine weitere Zunahme des Infektionsgeschehens in Deutschland deutet auch die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten, die gestern um 71 auf 4179 gestiegen ist, ein Plus von 6,4% gegenüber Vorwoche (Grafik 3).

Wirtschaft

Die japanische Regierung will heute ein riesiges Konjunkturpaket im Umfang von knapp 74 Billionen Yen (rund 14% des Bruttoinlandsprodukts) beschließen. Von dieser Summe sind etwa 40 Billionen Yen neue Mittel. Damit sollen Arbeitsplätze gesichert und die Wirtschaft wiederbelebt werden.

In den USA wird weiter über ein neues Stimuluspaket in Höhe von 908 Mrd Dollar verhandelt. Der Wirtschaftsberater Trumps, Larry Kudlow, deutete an, dass der Präsident einen Kompromiss wohl unterschreiben würde. Diese gibt dem Paket weiteren Rückenwind.

In Deutschland verliert die Wirtschaft weiter an Schwung. Dies zeigt der wöchentliche Aktivitätsindex der Bundesbank. Danach lag die Aktivität in den dreizehn Wochen bis zum 6. Dezember 1% über den vorangegangenen dreizehn Wochen. Vor zwei Wochen lag der Wert noch bei 1,3%.