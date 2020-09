Corona-Virus Update 7. September 2020

In den USA gehen die Fallzahlen langsam zurück. Im Euroraum hat sich der Anstieg der Fallzahlen zuletzt verlangsamt. Nur in Frankreich steigen die Fallzahlen weiter rasant. In Deutschland sind die Infektionszahlen dagegen seit einigen Tagen unverändert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionssituation

In den USA ist die Infektionsrate über das Wochenende wieder leicht gefallen (Grafik 1). Aktuell liegt die Infektionsrate knapp über 12. In Brasilien liegt die Infektionsrate unter Schwankungen seit einer Woche bei circa 19.

Indien ist aktuell das Epizentrum der Pandemie. Alleine gestern wurden über 90.000 Neuinfektionen gemeldet. Der 7-Tage-Durchschnitt kletterte auf circa 82.000. Die Infektionsrate stieg auf 5,9.

Im Euroraum hat sich der rasante Anstieg zuletzt etwas verlangsamt (Grafik 2). In Spanien steigen die Infektionszahlen mittlerweile deutlich langsamer – die Infektionsrate liegt nun seit einigen Tagen bei circa 18. Allerdings wurden für das Wochenende noch keine Zahlen von offizieller Seite veröffentlicht. In Frankreich steigen die Infektionszahlen dagegen weiter deutlich an.

In Italien und Deutschland stiegen die Fallzahlen zuletzt kaum noch an. In Italien liegt die Infektionsrate aktuell bei 2,2, in Deutschland bei 1,45.

Wirtschaftliche Meldungen