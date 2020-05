Corona-Virus Update 7. Mai 2020 – Fokus USA

Von unseren ausgewählten Echtzeit-Indikatoren für die USA deuten nur die gestiegenen Hypothekenanträge klar auf eine Besserung hin; hier wirken sich wohl die deutlichen Zinsrückgänge positiv aus. Weltweit liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin konstant bei rund 80.000. In Europa fallen die Neuinfektionen weiter. In Deutschland werden die Kontaktbeschränkungen gelockert, aber bis 5. Juni verlängert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA: uneinheitliches Bild

Wir haben für die USA mehrere Indikatoren ausgesucht, die quasi in Echtzeit einen Eindruck davon geben, wo die US-Wirtschaft steht.

Stahlproduktion (letzter Wert 2. Mai)

Die Stahlproduktion war Mitte April zwei Wochen stabil. Diese Stabilisierung hat allerdings nicht gehalten. Letzte Woche sank die Produktion erneut um fast 10%.

Frachtverkehr (letzter Wert 2. Mai)

Der Transport von Chemikalien per Bahn hat sich in der letzten Woche erstmals in der Krise wieder nennenswert belebt. Eine Schwalbe macht aber noch keinen Sommer.

Hypothekenanträge (letzter Wert 1. Mai)

Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch haben die Anträge auf Hypothekenkredite für den Kauf einer Wohnimmobilie bereits drei Wochen hintereinander wieder zugenommen. Hier wirken sich wohl die deutlichen Zinsrückgänge positiv aus.

Reisende an Flughäfen (letzter Wert 5. Mai)

Der Gesamtdurchsatz von Reisenden an den Kontrollpunkten der Transportation Security Administration (TSA) lag in letzter Zeit bei ungefähr 150 Tausend pro Tag. Dem stehen Messwerte von 2-2,5 Millionen an einem typischen Tag im Jahr 2019 gegenüber. In den letzten Tagen hat der Flugreiseverkehr zwar leicht zugenommen, liegt aber lediglich bei 6%-7% des Normalwerts.

Insgesamt zeichnen unsere Indikatoren ein uneinheitliches Bild der aktuellen Lage der US-Wirtschaft. In weiten Teilen des Dienstleistungssektors verharren die Aktivitäten auf extrem niedrigen Niveau. Positive Ansätze aufgrund der ergriffenen Gegenmaßnahmen, in diesem Fall seitens der Geldpolitik, finden sich bei den Hypothekenanträgen. In der Industrie zeigen die Indikatoren noch nicht klar nach oben.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin konstant bei rund 80.000 (Grafik 5).

In den USA ist der 7-Tage-Durchschnitt auf rund 27.000 gesunken. Vor einer Woche waren es noch knapp 30.000.

In Europa fallen die Neuinfektionen weiter. Zwar meldete das Robert Koch Institut heute Morgen für Deutschland 1.284 neue Fälle und damit deutlich mehr als in den Vortagen. Doch dieser Anstieg ist allein wochentagsbedingt. Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf unter 1.000 gefallen. Die Zahl der aktuell am Corona-Virus erkrankten Personen ist auf 19.000 gesunken.

Bemerkenswert sind die Zahlen aus Österreich, wo in den letzten 7-Tagen im Durchschnitt nur noch 46 Neuinfektionen gemeldet wurden. Auch in der Schweiz waren es nur noch 106 Fälle.

Deutschland lockert

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben gestern in einer gemeinsamen Videokonferenz Leitplanken für weitere Lockerungen gesetzt. Die Lockerungen selbst bleiben den Ländern überlassen. Sämtliche Lockerungen setzen aber voraus, dass “die Hygienevorschriften penibel eingehalten werden”, so Kanzlerin Merkel. Außerdem würden die Maßnahmen umgehend wieder verstärkt, sollte die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle je 100.000 Einwohner überschreiten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist, dass die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni verlängert werden. Allerdings werden diese gelockert: Demnach dürfen sich auch Angehörige von zwei verschiedenen Haushalten miteinander treffen, also etwa zwei Familien. Weiterhin gilt aber der Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander. Auch die Pflicht zu Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Raum bleibt bestehen, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr.

China: Exporte überraschend gestiegen