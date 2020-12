Corona-Virus Update 7. Dezember 2020

Die Corona-Pandemie nimmt wieder Fahrt auf. In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Rekordwert erreicht. Auch in der EU meldeten die meisten Länder über das Wochenende wieder mehr neue Infektionen. Und selbst in Japan und Südkorea, wo das Coronavirus bislang gut unter Kontrolle gehalten werden konnte, nimmt das Infektionsgeschehen zu. Schärfere Corona-Beschränkungen stehen weltweit auf der Tagesordnung.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA hat die Reisewelle rund um Thanksgiving die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sprunghaft in die Höhe getrieben. Der Sieben-Tage-Durchschnitt je 100.000 stieg auf über 58, ein neuer Rekordwert (Grafik 1).

Auch in Brasilien breitet sich das Virus wieder stärker aus. In Indien scheint dagegen die Lage weiter unter Kontrolle zu sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der EU wurden über das Wochenende wieder mehr Neuinfektionen gemeldet. In Frankreich und Spanien ist der Rückgang des Sieben-Tage-Durchschnitts zum Stillstand gekommen, in den Niederlanden und Deutschland stieg er sogar wieder. Nur in Italien ist die Infektionsrate bis zuletzt gefallen (Grafik 2).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Das wieder steigende Infektionsgeschehen in Deutschland spiegelt sich auch in der Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten wider, die über das Wochenende um 97 auf 4108 gestiegen ist, ein Plus von 5,4% gegenüber Vorwoche (Grafik 3).

Wirtschaft

In Deutschland werden die Corona-Beschränkungen weiter verschärft. In Bayern gilt ab Mittwoch bis Anfang Januar erneut der Katastrophenfall. Kontakte werden weiter eingeschränkt. Die Menschen dürften ihre Wohnungen dann nur noch aus triftigen Gründen verlassen. In den Hotspots gelten zudem eine nächtliche Ausgangssperre. Auch andere Bundesländer planen schärfere Einschränkungen.

In den USA dürfet sich der Kongress in den nächsten Tagen auf eineeinwöchiges Haushaltsgesetz einigen, welches die Finanzierung der US-Regierung bis zum 18. Dezember sicherstellt. Damit wird Zeit gewonnen, um sich auf die Details einer längerfristigen Ausgabengenehmigung und auf ein neues Stimuluspaket zu einigen. In Teilen Kaliforniens gilt seit Mitternacht eine dreiwöchige Ausgangssperre für die Einwohner. Der Gouverneur will Landkreisen, die sich weigern, die Ausgangssperre durchzusetzen, die staatlichen Zuschüsse streichen. Die Trump-Administration hat unterdessen einen ehrgeizigen Zeitplan zur Verteilung des Corona-Vakzins vorgestellt, Danach sollen bis Mitte Januar 24 Millionen Impfdosen verteilt werden.

Chinas Außenhandelsdaten für November blieben stark. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 21,1% und damit wesentlich stärker als vom Markt erwartet. Offenbar haben die chinesischen Exporteure im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts viele Bestellungen erhalten. Die Importe legten um 4,5% zu und damit zwar etwas weniger als erwartet, aber immer noch recht kräftig. Aufgrund der stark steigenden Exporte verzeichnete China mit 74,5 Mrd. Dollar einen monatlichen Außenhandelsüberschuss in Rekordhöhe.