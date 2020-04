Corona-Virus Update 7. April 2020

In den USA scheint sich der Anstieg der Neuinfektionen abzuflachen. Die Federal Reserve hat gestern die Einrichtung einer Kreditfazilität für kleinere Unternehmen angekündigt. In Deutschland könnten die neuen Schnellkredite für Mittelständler bereits ab Donnerstag zur Verfügung stehen. Erste EU-Länder wollen in den kommenden Tagen die ersten Maßnahmen lockern. In China werden die Reisebeschränkungen für das Epizentrum Wuhan ab morgen offiziell aufgehoben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den letzten sieben Tage kaum noch gestiegen. Im Durchschnitt waren es rund 77.000 pro Tag.

Auch in USA, dem derzeitigen Epidemie-Herd, scheint sich der Anstieg der Neuinfektionen abzuschwächen. In den letzten drei Tagen wurden durchschnittlich rund 32.000 neue Fälle gemeldet.

In Europa scheinen die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu wirken. In Italien sinkt der 7-Tagesdurchschnitt der Neuinfektionen seit gut einer Woche (Grafik 1). Und auch in Spanien zeigt die Tendenz nach unten. In Deutschland könnte der Hochpunkt ebenfalls überschritten sein, wenn man berücksichtigt, dass der Testumfang in der letzten Woche um rund 150.000 auf 500.000 erhöht wurde. Denn hierdurch steigt auch die Zahl der positiv getesteten Personen.

In China und Südkorea wurden auch gestern kaum noch neue Fälle gemeldet.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland – Schnellkredite für den Mittelstand

Die neuen Schnellkredite für Mittelständler sollen innerhalb weniger Tage kommen, laut Finanzminister Scholz bereits an diesem Donnerstag. Klein- und Mittelbetriebe mit bis zu 250 Beschäftigten können bis zu drei Monatsumsätze als Kredit erhalten, für den der Staat die volle Haftung übernimmt. Die neuen Schnellkredite über die KfW bekommen Mittelständler nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem etwas höheren Zins bei etwas schnellerer Bewilligung als bei den bereits vorher beschlossenen KfW-Kredithilfen. Die Schnellkredite sollen für Betriebe von elf bis 250 Beschäftigten gelten.

Für Kleinstunternehmen bis zehn Mitarbeitern hat die Bundesregierung bereits Zuschüsse beschlossen, die überwiegend nicht zurückgezahlt werden müssen. Für größere Firmen ab 250 Mitarbeitern ist der neue Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen. Er soll mit Garantien und Staatsbeteiligungen in der Krise Insolvenzen vermeiden.

Der fakturierte Gesamtumsatz der im „ta.ts Reisebürospiegel“ erfassten Reisebüros liegt im Monat März 2020 zum Vergleichsmonat des vergangenen Jahres bei minus 81,2%.

Erste EU-Länder wollen Maßnahmen lockern

In Österreich steuert die Regierung unter Sebastian Kurz vorsichtig und unter strengen Auflagen und Mahnungen wieder in die Richtung einer allmählichen Normalisierung. Am Montag kündigte der Bundeskanzler eine „schrittweise Öffnung der Gesellschaft“ an, die nach Ostern beginnen solle. Geschäfte sollen im Verlauf des Aprils wieder öffnen, zuerst kleine und dann auch größere. Später sollen auch Restaurants und Hotels wieder geöffnet werden. Das Abitur und Lehrabschlussprüfungen sollen ermöglicht werden, die Schulen selbst aber frühestens Mitte Mai allgemein wieder geöffnet werden.

Auch die tschechische Regierung erwägt eine Lockerung ihrer Maßnahmen. Laut Gesundheitsminister Adam Vojtech könnten bereits ab Donnerstag einige Geschäfte wieder öffnen und einige Aktivitäten im Freien wieder zugelassen werden, sofern das Wachstum der Neuinfektionen weiter abflache. Denkbar wäre dies bei Baumärkten und Schreibwarenläden sowie bei Sportarten wie Tennis. Tschechien gehört zu den europäischen Ländern, die wegen des Virus-Ausbruchs besonders früh besonders strenge Maßnahmen ergriffen.

Dänemark will Beschränkungen ab dem 15. April lockern. In einem ersten Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren sechs Jahrgangsstufen von Schulen wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Es handele sich um „die erste vorsichtige Phase der Öffnung.“ Die Dänen sollten sich jedoch darauf einstellen, dass sie noch über Monate wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben müssten.

Indes stellt Bundeskanzlerin Merkel klar, dass es bis zum Ende der Osterferien am 19. April keine Lockerungen in Deutschland geben werde. Die Bund- und Länder-Chefs wollen am Dienstag nach Ostern die Situation neu bewerten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA – Erste Stabilisierungszeichen?

Gouverneure in einigen der von der Coronakrise besonders hart getroffenen Staaten sehen erste Anzeichen, dass sich die Kurve der Neuinfektionen abflacht. Die Belastung des Gesundheitswesen wird aber vorerst hoch bleiben, da sich eine Stabilisierung bei den Zahlen der positiv ausgefallenen Coronatests erst mit Verzögerung in einer Stabilisierung bei den Patientenzahlen der Krankenhäuser niederschlagen wird.

Das öffentliche Leben wurde stark heruntergefahren. Einen Eindruck vom Ausmaß dieser Einschränkungen geben die täglich verfügbaren Daten der Transportsicherheitsbehörde TSA. Diese hat an ihren Kontrollpunkten zuletzt nur noch etwa 120 Tsd Passagiere abgefertigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Einbruch um 95% (Grafik 2).

Die Fed hat gestern die Einrichtung einer Kreditfazilität für kleinere Unterenehmen angekündigt. Diese soll die Refinanzierung von Krediten im Rahmen des “Paycheck Protection Programs” (PPP) der Small Business Administration sicherstellen. Die im Rahmen des PPP an Kleinunternehmen vergebenen Kredite werden den Unternehmen erlassen, wenn sie dafür ihre Mitarbeiter für mindestens acht Wochen auf ihren Gehaltslisten lassen. Außerdem können die Kreditmittel für die Zahlung laufender Kosten wie Miete, Strom und Hypothekenzinsen verwendet werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

China – Kohleverbrauch im April etwas niedriger