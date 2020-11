Corona-Virus Update 6. November 2020

In den USA rollt die dritte Infektionswelle weiter ungebremst. Im Euroraum gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. In Deutschland mehren sich Stimmen in der SPD, die die Abschaffung der Schuldenbremse fordern.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA breitet sich das Virus weiter ungebremst aus. Der 7-Tage-Durchschnitt der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner kletterte gestern auf 27,5 (Grafik 1). In Brasilien zeigt die Infektionskurve seit knapp einer Woche wieder nach unten. In Indien hat sich die Infektionsrate bei 3 eingependelt.

In vielen EU-Ländern hat sich der Anstieg der Neuinfektionen zuletzt leicht verlangsamt. In den Niederlanden ist die Infektionsrate in den vergangenen vier Tagen sogar gesunken (Grafik 2). Stark steigende Neuinfektionen werden weiterhin aus Italien gemeldet.

Zahl der Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern steigt ungebremst

Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist gestern weiter um 107 auf 2.653 gestiegen (Grafik 3). Damit hat sich die Zahl innerhalb von 10 Tagen verdoppelt. Am Wochenende dürfte der Hochpunkt vom April überschritten werden.

Wirtschaft

In den USA geht die Notenbank davon aus, dass die Corona-Pandemie trotz der jüngsten Erholung der Wirtschaft erhebliche Risiken für den weiteren Aufschwung mit sich bringt. Man sei besorgt hinsichtlich der Ansteckungsrate der privaten Haushalte und hinsichtlich bisher ausbleibenden neuerlicher stattlicher Hilfen, wie Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz nach der gestrigen Sitzung ausführte. Vorerst behält die FED ihre Geldpolitik aber unverändert bei. Es könne aber der Punkt kommen, wo man das Tempo der Anleihekäufe (bisher 120 Mrd Dollar pro Monat) erhöhen müsse.

In Deutschland mehren sich Stimmen in der SPD, die eine Abschaffung der Schuldenbremse fordern. Wegen der Corona-bedingten finanziellen Kosten sei die Schuldenbremse im Grundgesetz und in den Verfassungen der Bundesländer “eher hinderlich”. Auf Landesebene gilt diese erst seit 2020, auf Bundesebene seit 2016.

In China strebt die Regierung in den nächsten fünf Jahren (2021-2025) möglicherweise ein Wachstum von 5% an. Chinesische Offizielle legten mehr Einzelheiten des 14. Fünfjahresplans offen. Es gibt zwar noch viele Unsicherheiten bezüglich der spezifischen Wirtschaftsziele. Aber eines ist klar: Peking versucht, die Bedeutung des Ziels für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts abzuschwächen, was im diesjährigen Nationalen Volkskongress deutlich zum Ausdruck kam. Daher erscheint ein weiches Wachstumsziel am wahrscheinlichsten.

In Deutschland hat sich die Automobilindustrie im Oktober weiter von dem Einbruch im Frühjahr erholt. Saisonbereinigt liefen nach Angaben des Automobilverbandes (und auf Basis unserer Saisonbereinigung) fast 9% mehr Autos vom Band als im September. Dies spricht dafür, dass die Industrie gut ins vierte Quartal gestartet ist und somit ein Gegengewicht zu den wohl wieder schwächeren Dienstleistungen bildet. Ein weiterer deutlicher Anstieg der Autoproduktion ist für die kommenden Monate allerdings nicht zu erwarten. Denn die Produktion liegt inzwischen wieder auf ihrem Vorkrisentrend, der seit Anfang 2018 nach unten zeigt (Grafik 4).

Die Zahl der Neuzulassungen hat sich im vergleich zum September, kaum verändert. Damit liegt sie saisonbereinigt weiterhin knapp 15% unter ihrem Vorkrisenniveau.

In China sind die Pkw-Verkäufe im Oktober nach vorläufigen Schätzungen des Automobilverbandes CPCA im Jahresvergleich um rund 10% gestiegen. Bereits im September hatten die Verkäufe um 10% zugelegt. In diesem Zusammenhang hielt der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungszeremonie der dritten China International Import Expo eine Rede, in der er erklärte, das Ziel sei es, den chinesischen Markt in einen Markt für die Welt zu verwandeln, in einen Markt, der von allen geteilt wird, und in einen Markt, der für alle zugänglich ist. Diese Äußerungen sollen offenbar die Bedenken zerstreuen, dass sich China im Rahmen der neuen Strategie der “Zwei Kreisläufe” von der Weltwirtschaft abkoppelt.

In Italien gelten seit heute landesweit verschärfte Corona-Regeln, unter anderem mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Die Bürger dürfen zwischen 22:00 und 5:00 Uhr ihre Wohnungen nur aus gesundheitlichen Gründen verlassen, oder um zu arbeiten. Für Schüler ab der 7. Klasse gibt es Online-Unterricht. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur bis zu 50% ihrer Kapazität Passagiere befördern. Darüber hinaus werden landesweit Museen, Wettbüros und Einkaufshallen an Wochenenden geschlossen. Kinos, Theater, Fitnessstudios und Schwimmbäder wurden bereits in einer vorherigen Maßnahme geschlossen. Die neuen Regeln differenzieren zudem Maßnahmen für Regionen mit unterschiedlichen Infektionsraten. In den “roten Zonen” werden nicht-essenzielle Geschäfte und Märkte geschlossen, Reisen in und aus diesen Regionen werden untersagt, selbst Reisen innerhalb einer “roten Zone” sind nicht erlaubt. In “orangen Zonen” bleiben die Geschäfte offen, aber Bars und Restaurants werden geschlossen. Innerhalb einer “orangen Zone” sind Reisen, beispielsweise zwischen Städten, erlaubt.