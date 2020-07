Corona-Virus Update 6. Juli 2020

In den USA und Brasilien sind die Neuinfektionen über das Wochenende nicht weiter gestiegen. In der EU werden nach wie vor nur wenige Neuinfektionen gemeldet. In Deutschland sprachen sich am Wochenende mehrere Bundesländer weiterhin für eine Maskenpflicht aus, nachdem die Wirtschaftsminister zweier Länder ein frühes Ende der Pflicht angeregt hatten. Wegen nur noch geringer Fallzahlen lockert Peking die Reisebeschränkungen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Über das Wochenende hat das Infektionsgeschehen in den USA und Brasilien nicht weiter zugenommen. Die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sind im Durchschnitt der letzten 7 Tagen mit 14,4 und 18,0 aber unverändert hoch (Grafik 1).

In der EU werden unverändert nur wenige Neuinfektionen gemeldet. In Deutschland ist der 7-Tage-Durchschnitt wieder unter 400 gesunken, nachdem er zwischenzeitlich auf über 600 gestiegen war. Auch in den anderen EU-Ländern ist das Infektionsgeschehen abgesehen von einigen begrenzten Infektionsausbrüchen gering. In allen großen EU-Ländern liegt die Infektionsrate weiterhin unter 1 (Grafik 2).

Deutschland – vorerst kein Ende der Maskenpflicht

Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern hat in einem Interview mit der “Bild am Sonntag” ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel in seinem Bundesland ins Spiel gebracht. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister hatte sich dafür ausgesprochen, die Pflicht zum Maskentragen im Einzelhandel in den kommenden Monaten in eine Empfehlung umzuwandeln. Beide Minister wurden von der jeweiligen Landesregierung aber eingebremst. Nach Einschätzung der jeweiligen Minsiterpräsidenten der beiden Länder ist es für ein Ende der coronabedingten Maskepflicht im Handel noch zu früh. Gegen ein zeitnahes Ende der Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz in Geschäften sprachen sich am Wochenende auch Bayern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hamburg aus.

USA – Neue Infektionswelle belastet die Wirtschaft

Der starke Anstieg der Neuinfektionen der letzten Wochen wurde durch die Entwicklung in Texas, Florida und Arizona verursacht.

Bei den harten Wirtschaftszahlen hat sich das Wideraufflammen der Pandemie noch nicht niedergeschlagen. Im Juni sind 4,8 Millionen Jobs entstanden. Zusammen mit den Zuwächsen im Mai wurde damit aber erst ein knappes Drittel der zuvor verloren gegangenen Stellen wieder zurückgewonnen.

Die weiteren Wirtschaftsaussichten hängen stark vom Infektionsgeschehen ab. Das Risiko wächst, dass die steigende Zahl der Neufälle den Konsum belastet und die Erholung insbesondere im Hotel- und Gaststättenbereich verzögert.

China: Peking lockert die Maßnahmen