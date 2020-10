Corona-Virus Update 5. Oktober 2020

In Spanien und Frankreich sind die Neuinfektionen in den letzten Tagen weiter gesunken. In Deutschland und Italien steigt das Risiko einer zweiten Infektionswelle. In den USA und Brasilien ist das Infektionsgeschehen weiterhin hoch. US-Präsident Trump könnte heute aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage – in der Tendenz weiter leicht steigend (Grafik 1). In Brasilien ist die Infektionsrate zwar ähnlich hoch wie in den USA, aber im Trend rückläufig. Auch Indien meldet seit Mitte September wieder weniger Neuinfektionen.

In Spanien und Frankreich hat sich der leichte Abwärtstrend über das Wochenende fortgesetzt. Damit steigt die Hoffung, dass der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle in beiden Ländern überschritten ist (Grafik 2).

In Deutschland und Italien sind die Neuinfektionen weiter leicht gestiegen. Das Risiko ist hoch, dass es auch in diesen beiden Ländern zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Auf ein höheres Infektionsgeschehen in Deutschland weist auch die steigende Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch betreuten Corona-Patienten. Gestern waren es 424 und damit rund 200 mehr als noch Mitte September.

Trump bereits heute wieder aus dem Krankenhaus?

US-Präsident Trump könnte eventuell bereits heute aus dem Krankenhaus entlassen werden und seine Behandlung im Weißen Haus fortsetzen. Allerdings haben die Ärzte auch zugegeben, dass sein Zustand zwischenzeitlich wohl ernster war als bisher bekannt.

Wirtschaft