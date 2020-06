Corona-Virus Update 5. Juni 2020 – Fokus Euroraum

Nach unseren Echtzeit-Indikatoren fährt die französische Wirtschaft allmählich wieder hoch. Etwas weiter ist Italien, dort hat beispielsweise der Einzelhandel bereits zwei Drittel des Einbruchs wettgemacht. In den USA wird über eine Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung debattiert. Die heute veröffentlichten Zahlen für den US-Arbeitsmarkt im Mai dürften noch einmal deutlich schlechter ausgefallen sein als im April.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Frankreich: Wirtschaft fährt langsam wieder hoch

Nach Schätzungen von INSEE dürfte die gesamtwirtschaftliche Leistung im Juni noch rund 14% unter dem Normalniveau liegen, nach -25% im Mai und -35% im April.

Diese Schätzungen basieren unter anderem auf Tagesdaten für den Güterverkehr auf der Schiene und den Stromverbrauch. Seit der Lockerung der Beschränkungen am 7. Mai ist das Frachtaufkommen auf der Schiene wieder auf knapp 80% des Normalniveau gestiegen. Im April waren es weniger als 65%.

Auch der Stromverbrauch nimmt wieder zu. Anfang Juni lag der Stromverbrauch nur noch knapp 8% unter dem Niveau des Vorjahres, nach -25% Mitte April (Grafik 1). Maßgeblich hierfür ist der höhere Stromverbrauch des Transportsektors.

Auch am Arbeitsmarkt scheint sich etwas zu bewegen. Die Unternehmen suchen wieder Arbeitskräfte. Die Online-Jobangebote zeigen im Trend nach oben (Grafik 2).

Mit der Öffnung der Geschäfte ist auch das öffentliche Leben wieder erwacht. Der öffentliche Nahverkehr in Paris wird wieder stärker genutzt, auch wenn von Normalität noch keine Rede sein kann (Grafik 3).

Italien: Ein Gutteil des Weges ist geschafft

Seit Anfang Mai lockert die Regierung schrittweise die Anti-Corona-Maßnahmen. Das wirtschaftliche und soziale Leben sind auf bestem Wege zur Normalisierung, wie unsere Echtzeit-Indikatoren belegen:

Einzelhandel hat fast zwei Drittel des Einbruchs wettgemacht (letzter Wert: 29. Mai)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) verzeichnete im Lauf der vergangenen Woche (23. bis 29. Mai) – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – spürbar mehr Zulauf. Die Kundenbesuche im Einzelhandel lagen zuletzt 35% unter üblichen Niveaus (Grafik 4). Vor einer Woche waren dies -45%, am Tiefpunkt Anfang April waren knapp 90% weniger Kunden in den Geschäften.

Immer mehr Menschen nutzen wieder den öffentlichen Nahverkehr (letzter Wert: 2. Juni)

In der vergangenen Woche, also vom 27. Mai bis 2. Juni, ist die Zahl der Beförderten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kontinuierlich gestiegen. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die in unserer Auswertung die Nutzung der App für den ÖPNV in Rom und Mailand zeigt, lag das Passagieraufkommen zuletzt 63% unter üblichen Niveaus (Grafik 5). Dies war eine leichte Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche (-67%). Die beiden landesweiten Feiertage (1. Juni Pfingstmontag und 2. Juni Nationalfeiertag) scheinen den ÖPNV nicht wesentlich beeinflusst zu haben. Den Stromverbrauch haben diese beiden Feiertage allerdings deutlich nach unten gedrückt. Rechnet man diesen Feiertagseffekt heraus, ist der Energieverbrauch in etwa konstant bei 88% der normalen Nachfrage geblieben.

Weltweite Neuinfektionen

In Brasilien steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter. In den letzten 7 Tagen haben sich durchschnittlich 24.600 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies entspricht 11,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Auch in den USA ist der 7-Tage-Durchschnitt der Neuinfektionen in den letzten drei Tagen wieder gestiegen, von 6,42 neue Fälle je 100.000 Einwohner auf 6,62.

In der EU ist das Virus unter Kontrolle. Trotz der weitgehenden Lockerung der Beschränkungen sinkt die Zahl der Neuinfektionen weiter. In Deutschland wurden in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt 400 Neuinfektionen gemeldet. Bezogen auf 100.000 Einwohner sind dies 0,48 Fälle. Auch Italien meldete im Durchschnitt der letzten 7 Tage nur noch 326 Neuinfektionen, was 0,54 Fälle je 100.000 Einwohner entspricht.

USA – Diskussion um Hilfe für Arbeitslose

Kongress und Regierung diskutieren gerade, ob und in welcher Form die bis Ende Juli befristeten erhöhten Unterstützungszahlungen für Arbeitslose verlängert werden. Diese Zuzahlungen belaufen sich auf 600 Dollar pro Woche. Einer Analyse des Haushaltsbüros des Kongresses (CBO) zufolge, würden bei einer Verlängerung fünf von sechs Arbeitslosen durch diese Transfers mehr verdienen, als sie an Lohneinkommen zu erwarten hätten. Dies liegt daran, dass vor allem relativ gering bezahlte Arbeitskräfte ihre Jobs verloren haben.

Ein möglicher Kompromiss wäre es, die Zuzahlungen nach Ende Juli allmählich zu verringern sowie bei Wiederaufnahme einer Arbeit einen Aufschlag auf die Löhne zu zahlen (“Back-to-Work Bonus”). Damit ließen sich Fehlanreize verringern. Die Zuzahlungen komplett zu streichen kommt wohl nicht in Frage, würde dies doch die dann gerade beginnende Wirtschaftserholung gefährden.

Heute werden die Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote könnte auf bis zu 20% steigen, nach 14,7% im April. Es dürften weitere 7,5 bis 10 Millionen Jobs verloren gegangen sein. In der zweiten Jahreshälfte ist wieder mit Besserung zu rechnen, wenn die Wirtschaft wieder hochfährt. Der US-Arbeitsminister hält es für möglich, dass die Arbeitslosenquote bis Jahresende wieder unter 10% fällt.

China: Stromverbrauch im Mai gestiegen