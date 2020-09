Corona-Virus Update 4. September 2020 – Fokus Euroraum

Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Euroraum sind im August gefallen. In Spanien und Frankreich zeigen sich die hohen Infektionszahlen auch in den Stimmungs- und Echtzeitindikatoren. In den USA sind die Fallzahlen nicht weiter gefallen. Im Euroraum steigen die Infektionen in Frankreich und Spanien weiter an – in Deutschland gehen die Infektionen weiter zurück.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Euroraum: Verschlechterung bei den Dienstleistungen

Die zur Bekämpfung des Coronavirus getroffenen Maßnahmen haben den Dienstleistungssektor im Euroraum schwer getroffen. Seit den schrittweisen Öffnungen im Mai zeigen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den Dienstleistungssektor aber eine deutliche Erholung (Grafik 1). Zuletzt hat sich die Stimmung jedoch wieder verschlechtert, was wohl teilweise an der Angst vor einer zweiten Welle im Euroraum liegt. So fiel der Dienstleistungs-PMI für den Euroraum von 54,7 im Juli auf 50,5 im August. Am stärksten fiel der Index in Frankreich von 57,3 auf 51,5. Aber auch in Deutschland liegt der Index im August mit 52,5 unter seinem Juni Wert von 55,6.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Auch in der Industrie verlangsamt sich das Tempo der Erholung

Ähnlich wie der Dienstleistungssektor ist auch die Industrie in der Coronakrise stark eingebrochen. Ab Mai wurde die Produktion im Euroraum dann wieder hochgefahren, wodurch auch die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe wieder besser wurde (Grafik 2). Seit Juli offenbaren die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aber deutliche Unterschiede zwischen den europäischen Staaten, die wir auf die unterschiedlichen Infektionsverläufe zurückführen. In Spanien und Italien, wo die täglichen Neuinfektionen seit Ende Juli rasant ansteigen, zeigt sich eine deutlich schlechtere Bewertung der Lage: in Spanien fiel der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August von 53,5 auf 49,9. In Frankreich sank er von 52,4 auf 49,8. In Deutschland und Italien dagegen, wo die zweite Infektionswelle bisher eingedämmt werden konnte, ging der Einkaufsmanagerindex im August weiter nach oben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kundenzahlen: Sorgenkind Spanien

Laut Google-Auswertungen ist die Zahl der Kunden in Einzelhandelsgeschäften (ohne Lebensmittel) in Deutschland und Italien in der letzten Woche noch einmal leicht angestiegen (Grafik 3). Sowohl in Deutschland (-1,4%) als auch in Italien (-1,7%) liegen die Kundenzahlen nun nur noch knapp unter dem Vorkrisenniveau. In Frankreich haben sich die Kundenzahlen seit Anfang August etwa 5% unter dem Normalniveau eingependelt. Das Sorgenkind bleibt Spanien. Hier liegen die Kundenzahlen mit -15% weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Seit Anfang August ist kein Aufwärtstrend mehr zu erkennen. Die spanischen Konsumenten scheinen ihre Gewohnheiten mittlerweile an die coronabedingte Situation in Spanien angepasst zu haben.

Der Verlauf der zweiten Infektionswelle im Euroraum wird das Tempo der weiteren Erholung bestimmen. Aktuell sieht es danach aus, dass in Italien und Deutschland der neuerliche Anstieg der Fallzahlen gebremst werden konnte, während Spanien und Frankreich sich mitten in der zweiten Infektionswelle befinden. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es dort zu einem umfassenden zweiten Lockdown kommen wird – die Regierungen werden versuchen das Virus durch gezielte Maßnahmen einzudämmen. Insgesamt erwarten wir, dass sich die Erholung im Euroraum in den kommenden Monaten verlangsamt und die Wirtschaft in vielen Ländern aufgrund der immer noch bestehenden Beschränkungen weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau bleibt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – seit circa einer Woche nicht mehr gefallen. Sie liegt konstant bei knapp 13. In Brasilien sind die Neuinfektionen in den letzten Tagen wieder leicht angestiegen und die Infektionsrate liegt aktuell bei etwa 19.

In Indien steigen die Neuinfektionen weiter an. Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 5,6. In der letzten Woche infizierten sich durchschnittlich 78.000 Personen pro Tag mit dem Coronavirus.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Euroraum zeigt sich ein geteiltes Bild. In Spanien und Italien steigen die Fallzahlen weiter rasant an: in Spanien liegt die Infektionsrate mittlerweile bei 18,3. In Frankreich ist sie zuletzt auf 8,6 angestiegen. Damit vermelden Frankreich und Spanien nun höhere Infektionszahlen als noch im März und April.

In Deutschland und Italien scheint der Anstieg der Fallzahlen dagegen vorerst gestoppt zu sein. In Italien verharrt die Infektionsrate seit 5 Tagen bei circa 2,1. In Deutschland ist die Infektionsrate seit mehr als einer Woche leicht rückläufig und liegt nun bei 1,4.

USA: Zweifel an rascher Impfung

Der leitende Berater der Regierung für das Impfprogramm sagte gestern in einem Interview, dass es extrem unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sei, dass ein Impfstoff Anfang November zur Verfügung steht. Die Leitlinien der Seuchenschutzbehörde CDC, dass die Verteilzentren für das Vakzin Ende Okober betriebsbereit sein sollen, seien als vorausschauende Maßnahme zu werten, falls es mit dem Impfstoff doch rascher gehen sollte als erwartet.

China: Stahlproduktion mit starker Erholung