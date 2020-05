Corona-Virus Update 4. Mai 2020

In Europa sinkt die Zahl der Neuinfektionen weiter deutlich. In Deutschland hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier Hoffnungen auf weitere Lockerungen gemacht. Einzelne Bundesländer haben bereits die Kontaktbeschränkungen gelockert und Geschäfte jedweder Größe dürfen wieder öffnen. In den USA stagniert die Zahl der Neuinfektionen, trotzdem drängt Präsident Trump auf ein möglichst rasches Wiederanfahren der Wirtschaft.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit steigt die Zahl der Neuinfektionen seit einer Woche nicht weiter an. Pro Tag wurden zuletzt rund 80.000 Neuinfektionen gemeldet (Grafik 1).

In den USA scheint zwar der Hochpunkt der Epidemie erreicht zu sein. Aber ein deutlicher Rückgang der Neuinfektionen ist noch nicht erkennbar. Der 7-Tage-Durchschnitt stagniert bei knapp 30.000.

In Europa sinkt die Zahl der Neuinfizierten weiter deutlich (Grafik 2). In Deutschland ist der 7-Tage-Durchschnitt auf 1.140 gesunken. Auch in Frankreich (1.161) und Spanien (1.480) werden immer weniger neue Infektionen gemeldet. Auffällig ist, dass in Italien die Neuinfektionen (1.863) weiterhin deutlich langsamer zurückgehen als in den anderen Ländern.

Deutschland – jetzt wird gelockert

Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) hat der Wirtschaft gestern in einem Interview weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. “Wir werden jetzt Schritt für Schritt eine klare Perspektive für die Wirtschaft schaffen. Bei weiter niedrigen Infektionszahlen kann es verantwortbare Lockerungen auch in der Gastronomie geben, ” sagte der Minister der Zeitung Bild am Sonntag. Damit reagierte er auf die Forderung der Wirtschaftsverbände, die vor dem nächsten Video-Gipfel am Mittwoch zu den Corona-Maßnahmen den Druck auf die Politik erhöhen, Lockerungen zu beschließen.

Derweil ist das Bundesland Sachsen-Anhalt bereits einen Schritt weiter. Das Bundesland hat für den Wochenbeginn eine Lockerung der Kontakte beschlossen. Von Montag an dürfen in Sachsen-Anhalt bis zu fünf – statt der bisher zwei – Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Besuche im Altenpflegeheim erlaubt Sachsen-Anhalt ab 11. Mai.

Auch andernorts wird gelockert. Im Saarland dürfen ab heute alle Geschäfte wieder öffnen, egal wie groß. Bedingung ist, dass sich nur so viele Kunden im Geschäft aufhalten, dass es im Schnitt höchstens ein Kunde pro 20 Quadratmeter ist. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen durften bereits am Samstag die Läden – jeder Größe – wieder öffnen.

Gleichzeitig stellte Bundesaußenminister Maas in Aussicht, die Reisewarnung für einige Länder schneller zurückzunehmen als für andere. Er stellte aber klar, die bestehenden Reisewarnungen nicht übereilt aufheben zu wollen. Erst vor kurzem hatte das Auswärtige Amt die Reisewarnungen bis Mitte Juni verlängert.

USA – Trump verschärft Kritik an China

Die US-Regierung übt weiter scharfe Kritik am Vorgehen Chinas beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Präsident Trump kündigte die Vorlage eines “überzeugenden” Berichts an, der die Vertuschungsversuche Chinas dokumentieren werde. China habe “schreckliche” Fehler gemacht. Bereits Ende letzter Woche hatten sich die bilateralen Spannungen verschärft, nachdem Trump die Lautstärke seiner Kritik erhöht hatte.

Präsident Trump erwartet jetzt aufgrund der Pandemie bis zu 100 Tsd Todesfälle in den USA. Die US-Regierung erhöht damit ihre entsprechende Prognose.

Aufgrund der steigenden ökonomischen Kosten drängt Trump auf eine möglichst rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft. Er kritisierte Bundesstaaten, die seiner Meinung nach die Beschränkungen zu langsam zurücknähmen.

Der Streit um ein mögliches weiteres Hilfspaket im Kongress wird schärfer. Die Republikaner bestehen auf einer Steuersenkung und sind gegen die von Demokraten geforderte großzügige Hilfe für die Bundesstaaten.

Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht, der einen beispiellosen Anstieg der Arbeitslosigkeit dokumentieren wird. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote von 4,4% im März auf 17% im April gestiegen ist.

China: Besserung in der Automobilbranche