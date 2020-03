Corona-Virus Update 31. März 2020

In den USA verhängen immer mehr Regionen Ausgangssperren, bald dürften drei Viertel der Bevölkerung davon betroffen sein. In Europa könnte die Zahl der Neuinfektionen den Hochpunkt erreicht haben. Die EU-Kommission hat Leitlinien veröffentlicht, mit denen sie die Freizügigkeit für kritische Berufe innerhalb der EU sicherstellen will. In Deutschland wird laut ifo-Konjunkturumfragen die Kurzarbeit deutlich steigen. In China ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf 52 Punkte gestiegen und nährt damit die Hoffnung auf eine V-förmige Konjunkturerholung.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In Europa könnte die Zahl der Neuinfektionen den Hochpunkt erreicht haben. In Spanien pendelt sie seit sechs Tage um 8.000. In Deutschland sind es knapp 5.000. In Italien scheint die Kurve sogar leicht zu fallen.

In den USA steigen die Neuinfektionen dagegen weiter. Hier hat sich die Zahl in nur vier Tage auf über 20.000 verdoppelt.

In China, Südkorea und Japan gibt es weiterhin nur wenige Neuansteckungen im Inland. Von der befürchteten zweiten Welle ist bislang nichts zu sehen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland – Kurzarbeit wird drastisch steigen

Deutschland: Weil dem deutschen Außenhandel wegen der Coronakrise starke Ausfälle drohen, hat die Bundesregierung die Möglichkeiten für Exportgarantien ausgedehnt. Exportgeschäfte mit vereinbarten Zahlungen innerhalb von 24 Monaten könnten künftig auch innerhalb der EU und weiteren OECD-Staaten mit staatlichen Garantien des Bundes abgesichert werden, teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium mit. Die Neuerung gilt befristet bis Ende 2020. Sie begünstigt außerhalb der EU auch Geschäfte mit Australien, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, der Schweiz, den USA und Großbritannien.

Laut dem Münchener Ifo-Institut wird die Kurzarbeit in der Industrie bald drastisch zulegen. Rund ein Viertel aller Firmen erwartet in den kommenden drei Monaten Kurzarbeit (Grafik 2). Das ist der höchste Stand seit 2010. Überdurchschnittlich betroffen sind die Schlüsselbranchen Automobile (41%), Maschinenbau (33%) und Elektro (32%). Dabei ist das volle Ausmaß der Corona-Pandemie in diesen Zahlen wohl noch nicht enthalten, denn die meisten Antworten liefen bis Mitte März in die ifo Konjunkturumfragen ein.

EU: Die EU-Kommission hat gestern neue praktische Ratschläge herausgegeben, um sicherzustellen, dass mobile Arbeitnehmer innerhalb der EU, insbesondere diejenigen in kritischen Berufen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, über Landesgrenzen hinweg ihren Arbeitsplatz erreichen können. Dazu gehören u.a. Beschäftigte im Gesundheits- und Lebensmittelsektor und andere wichtige Dienste wie Kinderbetreuung, Altenpflege und notwendiges Personal von Versorgungsunternehmen. In den Leitlinien wird eine Reihe von Arbeitnehmern genannt, die kritische Berufe ausüben und für die eine weitere Freizügigkeit in der EU als wesentlich erachtet wird. Die in diesen Leitlinien enthaltene Liste ist nicht erschöpfend. Die Mitgliedstaaten sollten Saisonarbeiter als kritische Arbeitnehmer behandeln und den Arbeitgebern die Notwendigkeit eines angemessenen Gesundheits- und Sicherheitsschutzes mitteilen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA – Kein Abflauen der Krise

Immer mehr Regionen verhängen Ausgangsbeschränkungen, bald dürften davon drei Viertel der 330 Millionen Amerikaner betroffen sein. Nach wie vor ist die Region New York ein Schwerpunkt der Epidemie.

Der Dallas-Fed-Index, ein Stimmungsbarometer der Industrie in Texas, ist im März um über 70 Punkte auf -70 gefallen (Grafik 3). Der Tiefpunkt in der schwere Rezession von 2007-09 lag bei -59,9. Alle veröffentlichten Stimmungsdaten der Industrie sprechen für eine massive Eintrübung der Geschäftsstimmung im März. Der landesweite ISM-Index wird am Mittwoch veröffentlicht.

Zahlreiche große Einzelhandelsketten haben große Teile ihre Belgschaften vorübergehend entlassen. Alleine bei Macy’s betrifft dies wohl 100 Tsd Personen. Gap wird etwa 80 Tsd Mitarbeiter in den USA und Kanada freistellen.

Aufgrund der sich verschärfenden Wirtschaftskrise arbeitet die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits mit Hochdruck an einem vierten Hilfspaket. Dieses soll weitere Hilfen für das Gesundheitswesen enthalten. Zudem sind umfangreiche Ausgaben für Infrastruktur vorgesehen. Die Republikaner im Kongress wollen aber zunächst abwarten, wie das gerade verabschiedete 2-Billionen-Dollar-Paket wirkt, ehe neue Maßnahmen in Angriff genommen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

China – Einkaufsmanagerindex steigt deutlich

Chinas offizieller Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist auf 52,0 Punkte gestiegen und übertraf damit die Markterwartungen (44,8) bei weitem (Grafik 4). Dies nährt weiter die Hoffnung auf eine V-förmige Konjunkturerholung. Da es sich bei den PMI-Daten jedoch um einen Diffusionsindex handelt, bedeutet der Wert von 52,0, dass etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen im März eine Verbesserung gegenüber Februar verzeichnen konnten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.