Corona-Virus Update 31. August 2020

In den USA und in Brasilien gehen die Neuinfektionen weiter zurück. Im Euroraum steigen die Fallzahlen in Frankreich, Spanien und Italien weiter an. In Deutschland sanken die täglichen Neuinfektionen zuletzt wieder.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die weltweiten Infektionen mit dem Corona Virus haben mittlerweile die Grenze von 25 Millionen überschritten. In den USA sind die täglichen Neuinfektionen weiter leicht fallend (Grafik 1). Die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – liegt mittlerweile bei 12,7. Auch in Brasilien gingen die Fallzahlen zuletzt wieder zurück – die Infektionsrate liegt bei 17,5

In Russland setzt sich der Abwärtstrend der Neuinfektionen fort. Mittlerweile liegt die Infektionsrate hier bei 3,3. Im Vereinigten Königreich sind die Fallzahlen zuletzt wieder leicht angestiegen – insgesamt liegt die Infektionsrate mit knapp 1,8 jedoch weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Im Euroraum steigen die Neuinfektionen in einigen Ländern weiterhin deutlich an (Grafik 2). In Spanien liegt die Infektionsrate mittlerweile bei 16,3 – seit dem Wochenende wurden hier von öffentlicher Seite allerdings noch keine neuen Zahlen veröffentlicht. Auch in Frankreich steigen die Infektionszahlen weiter deutlich an: Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 7,5. Italien verzeichnet in den letzten Wochen ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Die Infektionsrate ist auf 2,1 gestiegen: vor zwei Wochen lag sie noch unter 1.

In Deutschland sind die Infektionszahlen dagegen seit einigen Tagen wieder rückläufig. Aktuell liegt die Infektionsrate bei 1,5, nachdem sie vor einer Woche bei 1,7 lag. Der Trend scheint aktuell nach unten zu zeigen.

USA – Hohe Liquiditätsneigung der Wirtschaft

Laut dem Quartalsbericht der Einlagesicherung FDIC sind die Gewinne der US-Banken im zweiten Quartal um 70% unter das Vorjahresniveau gefallen, da vor allem die Großbanken ihre Rückstellungen stark erhöht hatten. In den ersten sechs Monaten des Jahres haben die Bankkunden ihre Einlagen um 2,4 Billionen Dollar erhöht, das Fünffache des bisherigen Halbjahresrekords. Dies zeigt die hohe Liquiditätspräferenz von Unternehmen und Privatpersonen in der Krise.

Im Laufe der Woche werden wichtige Daten veröffentlicht – vor allem der Arbeitsmarktbericht am Freitag -die Aufschluss über den Fortgang der Erholung geben. Bisher sieht es zwar nach einer gewissen Verlangsamung nach dem ersten Zurückschnappen aus, aber nicht nach einem Abbruch der Erholung.

China: Dienstleistungssektor erholt sich