Corona-Virus Update 30. September 2020

In Spanien, Frankreich und Tschechien scheint das Infektionsgeschehen zuletzt nicht weiter zugenommen zu haben. Deutschland erlässt striktere Regeln für Feiern in öffentlichen und privaten Räumen sowie ein Bußgeld für Falschangaben in Restaurants. Die deutschen Einzelhandelsumsätze haben im August deutlich zugelegt und sind damit deutlich höher als vor der Krise. Die chinesische Wirtschaft befindet sich weiter auf einem guten Erholungskurs.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage – gestern wieder gefallen (Grafik1). Ob damit der Aufwärtstrend der letzten Wochen gestoppt ist, wird sich aber erst noch erweisen müssen. In Brasilien ist die Infektionsrate im Trend weiter rückläufig. Auch Indien meldet seit Mitte September wieder weniger Neuinfektionen.

In den am stärksten von der zweiten Infektionswelle heimgesuchten EU-Ländern könnte der Scheitelpunkt erreicht sein. In Spanien bewegt sich die Infektionsrate seit Mitte September in der Tendenz seitwärts (Grafik 2). Auch in Frankreich und Tschechien ist die Infektionsrate in den letzten Tage nicht weiter gestiegen. Anders in den Niederlanden, wo das Infektionsgeschehen bis zuletzt zugenommen hat.

In Deutschland und Italien scheint die Lage weiter unter Kontrolle zu sein. Doch das Risiko einer neuerlichen Welle ist auch hier unverändert hoch.

Wirtschaft