Corona-Virus Update 30. April 2020 – Fokus USA

Von unseren ausgewählten Echtzeit-Indikatoren für die USA deuten nur die gestiegenen Hypothekenanträge auf eine Besserung am US-Häusermarkt; hier wirken sich wohl die deutlichen Zinsrückgänge positiv aus. In Deutschland hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert und ein zweites Hilfspaket auf den Weg gebracht; einzelne Bundesländer wollen Hotels und Restaurants wieder öffnen. In China erholen sich die Staatsunternehmen offensichtlich besser als die privaten, darauf deuten die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für April.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA: nicht ganz so schlecht wie befürchtet

Wie bereits für Deutschland (siehe unser Corona Recovery Update – Fokus Deutschland vom Dienstag) haben wir auch für die USA mehrere Indikatoren ausgesucht, die quasi in Echtzeit einen Eindruck davon geben, wo die US-Wirtschaft steht.

Stahlproduktion (letzter Wert 25. April)

Die Stahlproduktion ist erst Ende März deutlich gefallen. Nach einem Rückgang um etwa ein Drittel ist sie in den letzten beiden Wochen nicht mehr wesentlich gesunken. Es ist aber zu früh zu entscheiden, ob dies eine dauerhafte Stabilisierung oder eine Pause im Abwärtstrend ist.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Frachtverkehr (letzter Wert 25. April)

Die chemische Industrie ist mit vielen anderen über Lieferbeziehungen eng verwoben. Der Transport von Chemikalien per Bahn stellt daher einen guten Konjunkturindikator dar. Hier zeigt der Trend bis zuletzt weiter nach unten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Hypothekenanträge (letzter Wert 24. April)

In der US-Wirtschaft spielt der Häusermarkt eine zentrale Rolle. Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch haben zuletzt die Anträge auf Hypothekenkredite für den Kauf einer Wohnimmobilie wieder zugenommen. Hier wirken sich wohl die deutlichen Zinsrückgänge positiv aus.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Reisende an Flughäfen (letzter Wert 28. April)

Der Gesamtdurchsatz von Reisenden an den Kontrollpunkten der Transportation Security Administration (TSA) lag in letzter Zeit bei 110-120 Tausend pro Tag. Dem stehen Messwerte von 2-2,5 Millionen an einem typischen Tag im Jahr 2019 gegenüber. Somit ist der Flugreiseverkehr auf etwa 5% des Normalwerts gesunken und zeigt noch keine Anzeichen für eine erneute Zunahme.

Insgesamt zeichnen unsere Indikatoren ein uneinheitliches Bild der aktuellen Lage der US-Wirtschaft. Dies werten wir als positives Zeichen. Wegen der starken Beschränkungen für das öffentliche Leben hätte es nicht überrascht, wenn die Indikatoren deutlicher nach unten gezeigt hätten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA sind in den letzten zwei Tage etwas weniger Neuinfektionen gemeldet worden. Der 7-Tage-Durchschnitt steigt nicht mehr (Grafik 5).

In Europa geht die Zahl der Neuinfektionen weiter kontinuierlich zurück. In Deutschland ist der 7-Tagedurchschnitt auf knapp 1.600 gefallen. Damit liegt er wieder auf dem Niveau vom 20. März. In Italien und Spanien haben sich in den letzten 7 Tage im Durchschnitt etwa 2.300 Personen pro Tag infiziert.

Deutschland – zweites Hilfspaket und Öffnung von Restaurants

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert und ein zweites Hilfspaket auf den Weg gebracht, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern:

Kurzarbeitergeld soll länger gezahlt werden und befristet auf bis zu 80% des letzten Nettolohns erhöht werden. Personen mit Kindern erhalten bis zu 87%, anstatt der bisher 60% bzw. 67%. Bereits über 700.000 Betriebe haben bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet. Auch Arbeitslosengeld soll nach dem Beschluss länger zu bekommen sein.

Corona-Tests sollen deutlich ausgeweitet werden. Außerdem sollen Tests selbst für Personen ohne Symptome auf Kosten der Krankenkassen möglich werden.

Zukünftig müssen Ärzte und Labore neben Verdachtsfällen, bestätigte Fällen und Todesfällen auch negative Testergebnisse und wieder genesene Fälle melden.

Beschäftigte in der Altenpflege sollen für ihre besondere Belastung durch die Corona-Krise einen steuerfreien Gehaltsbonus von 1.500 Euro erhalten, der zu zwei Dritteln von den Pflegekassen finanziert werden soll. Ein Drittel sollen Länder und Arbeitgeber aufbringen.

Mit einem Drei-Stufen-Plan wollen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen schrittweise den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie wieder anfahren:

Phase 1: Eingeleitet werden soll die Öffnung mit touristischen Outdoor-Angeboten wie Zoos, Freizeitparks und Klettergärten ab dem 7. Mai.

Phase 2: Ab 11. Mai sollen Restaurants, Ferienwohnungen und Hotels folgen – zunächst mit Einschränkungen.

Phase 3: Ab dem 25. Mai soll der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein.

China der zwei Geschwindigkeiten