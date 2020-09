Corona-Virus Update 3. September 2020

In den USA verharren die Fallzahlen seit einigen Tagen auf einem konstanten Niveau. Im Euroraum steigen die täglichen Neuinfektionen vor allem in Spanien und Frankreich weiter an. In Deutschland sind die Infektionszahlen zuletzt wieder rückläufig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA verharrt die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – bei circa 13 (Grafik 1). Nachdem die täglichen Neuinfektionen seit Ende Juli konstant gefallen sind, scheinen sie seit mehr als einer Woche nicht mehr weiter zu sinken. In Brasilien sind die Fallzahlen zuletzt wieder leicht gestiegen und die Infektionsrate liegt wieder über 19.

Indien ist aktuell das Epizentrum der Pandemie. Alleine gestern wurden knapp 84.000 Neuinfektionen gemeldet. Der 7-Tage-Durchschnitt kletterte auf 77.600. Die Infektionsrate stieg auf 5,6.

Im Euroraum wütet die zweite Infektionswelle (Grafik 2). In Spanien steigen die Fallzahlen weiter rasant an: Die Infektionsrate liegt nun bei 17,9 und damit auf dem höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Auch in Frankreich nehmen die täglichen Neuinfektionen weiter zu. Mittlerweile liegt die Infektionsrate bei 8,4 – Anfang August lag sie noch unter 2.

Auch Italien vermeldet seit einigen Wochen wieder steigende Fallzahlen. Seit einigen Tagen liegt die Infektionsrate aber nun bei 2,1 – der steile Anstieg der Fallzahlen scheint vorerst gestoppt zu sein. In Deutschland waren die Neuinfektionen zuletzt rückläufig: Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 1,4 und ist seit einer Woche nicht mehr gestiegen.

Deutschland – Geld für Krankenhäuser

Gesundheitsminister Jens Spahn verkündete gestern einen Zukunfsfonds für deutsche Krankenhäuser. Aus diesem sollen in den nächsten Jahren circa 4,3 Mrd EUR an Krankenhäuser ausgezahlt werden. Bund, Länder und Krankenhausbetreiber sollen die Investitionen gemeinsam finanzieren.

Das Auswärtige Amt verhängte gestern eine Reisewarnung für die Kanaren. Dies folgt aus den weiter steigenden Corona-Infektionen auf der Inselgruppe. Für den Großteil Spaniens gilt bereits seit Mitte August eine Reisewarnung aufgrund der erhöhten Infektionsgefahr. Nun gilt also ganz Spanien als Corona-Risikogebiet.

Frankreich – 100 Mrd Hilfsprogramm wird heute vorgestellt

Die französische Regierung wird heute ihr Hilfsprogramm im Umfang von 100 Mrd Euro vorstellen. Das Paket beinhaltet Anreize für die Industrie, den Umweltschutz und besonders von den Corona-Beschränkungen betroffene Branchen wie den Tourismus. Rund 40 Mrd Euro sollen aus dem EU-Corona-Hilfsfonds finanziert werden.

USA – Defizite und Vorbereitung auf Impfung

Der US-Aktienmarkt ist weiter im Höhenflug, der S&P-500 erreichte gestern den 22. Rekord für dieses Jahr. Dahinter steht die Hoffnung auf ein weiteres fiskalisches Stimulierungspaket.

Laut einer aktualisierten Projektion des CBO wird das Defizit der US-Bundesregierung im Haushaltsjahr 2020, das am 30. September endet, 3,3 Billionen Dollar (16% des BIP) betragen und damit etwas weniger als zuvor geschätzt. Dies ist dennoch das mit Abstand höchste Defizit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Schuldenstand wir damit auf 98,2% des BIP steigen und dürfte nächste Jahr 104,4% betragen.

Die US-Regierung hat die Bundesstaaten dazu aufgefordert, die Genehmigungen der Verteilzentren für einen Corona-Impfstoff zu beschleunigen. Dies soll spätestens bis 1. November abgeschlossen sein.

