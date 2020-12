Corona-Virus Update 3. Dezember 2020

Viele EU-Ländern wollen den Reiseverkehr über Weihnachten stark einschränken. Deutschland will die Corona-Auflagen bis 10. Januar verlängern. In China steigen die Autoverkäufe weiterhin ordentlich. In den USA gibt es Fortschritte bei den Gesprächen über ein neues Stimuluspaket.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA scheint die dritte Infektionswelle gebrochen zu sein. Die Zahl der Neuinfektionen ist mit 49 je 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tagen aber weiterhin sehr hoch (Grafik 1).

In Brasilien breitet sich das Virus wieder stärker aus. Die Infektionsrate kletterte gestern auf über 18. Anfang November lag sie noch unter 10.

In der EU hat sich die Situation merklich entspannt. In Italien und Spanien ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiterhin stark rückläufig (Grafik 2). Auch aus Frankreich und den Niederlanden weiter fallende Zahlen gemeldet. Hier hat sich das Tempo des Rückgangs aber erkennbar abgeflacht.

In Deutschland wurden auch gestern mit 22.046 etwas weniger Neuinfektionen gemeldet als vor einer Woche. Die Infektionsrate sank geringfügig auf bei 21,2. Von einer Trendwende kann weiterhin nicht gesprochen werden.

Trotz rückläufiger Infektionszahlen wollen Italien und Spanien den Reiseverkehr zwischen den Regionen über Weihnachten weiter einschränken. Österreich hat eine 14-tägige Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten – zu denen auch alle Nachbarländer zählen – verhängt. In Frankreich dürfen die Skilifte nicht ihren Betrieb aufnehmen.

Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist seit zwei Tagen nicht mehr gestiegen. Gegenüber Vorwoche ist aber noch ein Plus von 3,6% zu verzeichnen (Grafik 3).

Der Anteil der positiven Corona-Test ist letzte Woche in Deutschland erstmals seit Ende August wieder leicht gefallen (Grafik 4). Dies ist ein weiteres Indiz, dass die zweite Infektionswelle gebrochen ist. Bemerkenswert ist auch, dass in den letzten Wochen deutlich weniger getestet wurde. Der Umfang der wöchentlichen Tests sank von 1,6 Mio. auf gut 1,3 Mio.

Wirtschaft

In Deutschland haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darauf verständigt, die bestehenden Corona-Auflagen bis zum 10. Januar zu verlängern. Bayerns Ministerpräsident Söder deutete auch eine mögliche weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen an. Am 4. Januar werden Kanzlerin Merkel und die Länderchefs die Situation erneut bewerten und über das weitere Vorgehen beraten. Dann dürften die Zahlen erstmals die Auswirkungen der zeitweisen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage zeigen.

In den USA gibt es weitere Fortschritte hin zu einem neuen staatlichen Hilfsprogramm. Die Demokraten zeigten sich dazu bereit, ihre Forderungen zu reduzieren und akzeptieren das gestern vorgestellte parteiübergreifende Kompromisspaket in Höhe von 908 Mrd Dollar als Verhandlungsgrundlage. Nach Ansicht des künftigen Präsidenten Biden wäre dieses Paket nur eine Anzahlung auf das, was er Anfang des nächsten Jahres dem Kongress vorschlagen würde.

In China stiegen die Pkw-Verkäufe im November im Jahresvergleich um etwa 5%, gegenüber 8% im Oktober. Der chinesische Automobilverband geht davon aus, dass die Nachfrage weiterhin hoch bleibt und die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechniken weiterhin überdurchschnittlich steigen werden. Darüber hinaus kletterte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungen im November von 56,8 auf 57,8 im November, was eine anhaltend starke Dynamik verdeutlicht.