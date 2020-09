Corona-Virus Update 29. September 2020

In den USA dürften die wieder steigenden Neuinfektionen den Präsidentschaftswahlkampf anheizen. In vielen EU-Länder rollte derzeit eine zweite Infektionswelle. In Deutschland beraten heute Bund und Länder über Obergrenzen für Feiern in privaten und öffentlichen Räumen sowie über Bußgelder bei Falschangaben von Adressen in Restaurants.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA steigt die Zahl der gemeldeten im Trend weiter an. Aktuell liegt die Infektionsrate – also die täglichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage – bei 13,5, so hoch wie zuletzt Mitte August (Grafik1).

Weiter im Trend rückläufig ist dagegen das Infektionsgeschehen in Brasilien. Auch Indien meldete in den letzten Tagen weniger Neuinfektionen.

In der EU nehmen die Infektionen weiter zu. Besonders betroffen sind derzeit Spanien, Frankreich, die Niederlande und Tschechien. In Spanien könnte inzwischen der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle erreicht sein. In den sechs Tagen ist die Infektionsrate nicht mehr gestiegen (Grafik 2).

In Deutschland und Italien haben die Infektionen bislang noch nicht stärker zugenommen. Doch das Risiko einer neuerlichen Welle ist auch hier unverändert hoch. Für Deutschland liegen auch heute noch keine Zahlen für gestern vor.

Wirtschaft