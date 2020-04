Corona-Virus Update 29. April 2020

Österreich hebt die Ausgangsbeschränkungen auf, künftig muss nur ein Mindestabstand von einem Meter gehalten werden. In Deutschland sprechen sich Kultus- und Familienminister für eine vorsichtige Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten aus. Der vom Robert-Koch-Institut gemeldete zwischenzeitliche Anstieg der Ansteckungsrate in Deutschland von 0,9 auf 1,0 hat angesichts der großen Schätzunsicherheit kaum Aussagekraft und sollte nicht beunruhigen. In den USA werden heute die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal veröffentlicht, wir rechnen mit einem Rückgang gegenüber Vorquartal um 4,5% (annualisiert). In China tritt der Nationale Volkskongress am 22. Mai zusammen und wird voraussichtlich ein großes Finanzpaket verabschieden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit scheint die Zahl der Neuinfektionen inzwischen den Hochpunkt erreicht zu haben (Grafik 1). Dies gilt auch für die USA, wo der 7-Tage-Durchschnitt kaum noch steigt.

In Europa geht die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter zurück (Grafik 2). Inzwischen ist der 7-Tage Durchschnitt in Italien und Spanien auf rund 2.500 gefallen. In Deutschland liegt er sogar nur noch bei 1.707. Der Rückgang der Neuinfektionen bedeutet sachlogisch, dass ein Infizierter im Trend weniger als eine Person ansteckt. Der berüchtigte R-Wert also unter 1 liegt.

Die Aufregung über den R-Wert in Deutschland

Für mediales Aussehen sorgte gestern in Deutschland der vom Robert Koch Institut (RKI) gemeldete Anstieg des R-Wertes von 0,9 am 22. April auf 1,0 am 23. April. Exakt waren es 0,96. Doch der Erkenntniswert dieses Vortagsvergleichs ist angesichts der erheblichen Schätzunsicherheit nahe null. So müssen in dem zugrundeliegenden Modell zahlreiche Annahmen gemacht werden, wie die Zahl der Tage, in denen ein Erkrankter anderer ansteckt, und die Tage, die zwischen dem Eingang der Meldungen bei RKI und dem Ausbruch der Krankheit liegen, die sich von Wochentag zu Wochentag unterscheiden können und auch nicht konstant sind. Zudem müssen die noch nicht gemeldeten oder entdecken Neuinfektionen am aktuellen Rand geschätzt werden. Und nicht zuletzt sind die täglichen Neuinfektionen durch den variierenden Stichprobenumfang verzerrt. Inzwischen meldete das RKI für den 24. April wieder einen Rückgang des R-Wertes auf 0,9. Vermutlich dürfte auch der Schätzwert für den 23. April inzwischen auf gerundet 0,9 revidiert worden sein. Die Aufregung war also völlig umsonst.

Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf

Österreich hebt nach sieben Wochen seine Ausgangsbeschränkungen zum 1. Mai auf. Zukünftig muss lediglich noch ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen eingehalten werden, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben.

Anfang Mai dürfen laut Exit-Fahrplan alle Geschäfte sowie viele Dienstleister wieder öffnen. Lokale und Restaurants sollen am 15. Mai folgen. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe dürften ab dem 29. Mai wieder öffnen.

Zuvor war es Österreich gelungen, die Zahl der Neuinfizierten auf unter 100 pro Tag zu drücken (Grafik 3). Die Öffnung der Baumärkte und kleiner Geschäfte am 14. April hat sich nicht ungünstig auf die Entwicklung der Neuinfektionen ausgewirkt.

Dies macht Hoffnung, dass auch in Deutschland die Beschränkungen in den nächsten Wochen weiter gelockert werden. Gemessen am Verlauf der Neuinfektionen liegt Deutschland etwa zwei Wochen hinter Österreich zurück.

Deutschland – vorsichtige Öffnung der Schulen und Kitas

Am morgigen Donnerstag beraten sich Kanzerlin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Dabei wird es auch um die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten gehen. Die Familienminister von Bund und Ländern sprechen sich für einen behutsamen Wiedereinstieg der Kindertagesbetreuung in vier Phasen aus. Diese umfassen die aktuelle Notbetreuung, eine erweiterte Notbetreuung, einen eingeschränkten Regelbetrieb und schließlich die Rückkehr zum Normalbetrieb. Ein konkretes Zieldatum wurde aber nicht genannt. Für die Schulen planen die Kultusminister der Länder vor, dass jeder Schüler vor den Ferien wieder die Schule besuchen soll. Dies wird anfänglich nicht täglich möglich sein, aber zumindest tageweise sollen die Schüler vor Ort sein. Für die Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Minsiterpräsidenten wird für morgen kein finales Ergebnis erwartet. Eine Entscheidung dürfte bei deren nächstem Treffen am 6. Mai fallen.

USA – Schulen bleiben geschlossen, BIP fällt

Die Anzahl der bekannten Corona-Infektionen in den USA hat die Marke von 1 Million überschritten. Mehr als 50 Tsd Todesfälle werden auf die Epidemie zurückgeführt. Vorläufige Daten zur Anzahl der Toten insgesamt – die in verschiedenen Staaten mehr als 50% über den in den Vorjahren registrierten Werten liegen, deuten darauf hin, dass die durch die Epidemie verursachten Todeszahlen noch merklich höher liegen.

Die meisten Amerikaner sind über ihren Arbeitgeber krankenversichert. Aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit könnten einer Projektion der Versicherungsbranche zufolge zwischen 12 und 35 Millionen ihren Versicherungsschutz verlieren. Es gewinnen daher Pläne an Fahrt, dass der Staat den Arbeitgeberanteil des Versicherungsbeitrags der Entlassenen übernimmt, damit diese ihren Versicherungsschutz behalten können.

Trotz des Drängens von Präsident Trump auf Wiedereröffnung werden die meisten Schulen wohl bis zum Ende des Schuljahres geschlossen bleiben. Manche Distrikte planen schon bis in den Herbst hinein mit Online-Unterricht. Die Stadt New York wird die Schulen für ihre 1,1 Millionen Schüler erst im September wieder öffnen.

Heute werden Daten zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal veröffentlicht. Zwar hat die Epidemie die USA erst in der zweiten Märzhälfte getroffen. Der folgenden Einbruch dürfte die Wachstumsrate aber dennoch ins Minus gedrückt haben. Wir rechnen mit einem Einbruch um 4,5% gegenüber dem Vorquartal (auf Jahresbasis hochgerechnet; in europäischer Notation wäre dies ein Rückgang um rund 1,1%).

China: Der Nationale Volkskongress tritt am 22. Mai zusammen