Corona-Virus Update 28. September 2020

In den USA weisen die Neuinfektionen wieder eine steigende Tendenz auf. In Spanien könnte der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle inzwischen erreicht sein. In Deutschland fordern Politiker angesichts der steigenden Zahl der Corona-Infektionen eine Vereinheitlichung der Anti-Corona-Regeln; die Bundesagentur für Arbeit rechnet im September mit einer leicht sinkenden Arbeitslosigkeit.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA zeigen der Trend bei den Neuinfektionen wieder nach oben. Im Durchschnitt der letzten sieben Tag wurden wieder mehr als 31.000 neue Fälle gemeldet, die entspricht 13,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Grafik 1). Mitte September hatte die Rate unter 11 gelegen.

Etwas positiver stellt sich die Lage in Brasilien da, wo das Infektionsgeschehen in der Tendenz weiter rückläufig ist. Auch in Indien scheint es gelungen zu sein, denn Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen.

In Westeuropa nehmen die Infektionen weiter zu. In Spanien könnte inzwischen der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle erreicht sein. In den sechs Tagen ist die Infektionsrate nicht mehr gestiegen (Grafik 2). In Frankreich steigt dagegen die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter.

In Deutschland und Italien haben die Infektionen bislang noch nicht stärker zugenommen. Doch das Risiko einer neuerlichen Welle ist auch hier unverändert hoch. Für Deutschland liegen aufgrund einer technischen Panne beim RKI für gestern noch keine Zahlen vor.

Wirtschaft