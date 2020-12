Corona-Virus Update 28. Dezember 2020

In Deutschland hat sich die Situation in der Weihnachtswoche nicht entspannt. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen ist allein auf den reduzierten Testumfang zurückzuführen. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist weiter gestiegen. Die sich abzeichnende Impfstoffknappheit könnte eine Rückkehr zur Normalität verzögern. In den USA hat Präsident Donald Trump nach tagelanger Blockade das Corona-Hilfspaket freigegeben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Großbritannien breitet sich das Virus nach einer Mutation weiter rasend aus (Grafik 1). Im Durchschnitt der letzten sieben Tage wurden 54 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, 17 mehr als in den sieben Tagen zuvor.

In den USA wurden in der vergangenen Woche etwas weniger Neuinfektionen gemeldet. Die Infektionsrate ist mit 58 aber weiterhin sehr hoch.

In der EU wurden über die Weihnachtstage weniger Neuinfektionen gemeldet (Grafik 2). Doch dies dürfte vor allem auf den eingeschränkten Testbetrieb zurückzuführen sein. Inwieweit die vor Weihnachten verschärften Corona-Beschränkungen wirken, wird sich frühestens in dieser Woche zeigen.

In Deutschland stand in der Weihnachtswoche eine maximale Testkapazität von 1,4 Mio. zur Verfügung (Grafik 3). Gegenüber der Vorwoche bedeutet dies einen Rückgang um 40%. Selbst wenn man unterstellt, dass der Auslastungsgrad in den Laboren in der letzten Woche wieder auf den historischen Höchststand von 90% gestiegen ist, läge die Zahl der PCR-Tests immer noch um mehr als 20% unter dem Niveau der Vorwoche. Bei einer unveränderten Positivrate hätten die Neuinfektionen also um diesen Wert sinken müssen. Tatsächlich sind sie aber nur um 17% gesunken.

Die Annahme einer unveränderten Positivrate ist dabei eher noch optimistisch, denn sie ist bis zuletzt weiter gestiegen (Grafik 4).

Auch der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen am Sonntag auf 10.927 dürfte maßgeblich auf einen geringeren Testumfang zurückzuführen sein. In den nächsten Tagen werden die Zahlen voraussichtlich wieder deutlich nach oben gehen.

In den deutschen Krankenhäusern hat sich die Situation in der Weihnachtswoche weiter verschärft. Am Sonntag wurden 5.562 Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt (Grafik 5). Das ist ein Plus von 10,8% gegenüber Sonntag vor einer Woche.

Wirtschaft

Die EU-Kommission hat bei BioNTech und Moderna nur Impfstoffe für die Hälfte der Bevölkerung in der EU bestellt. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die Lieferung der bei BioNTech und Moderna bestellten Mengen über das gesamte Jahr 2021 erstrecken wird. Was diese Impfstoffknappheit für die Konjunktur bedeutet, haben wir in einem Economic Briefing erläutert. Wenn es nämlich bei diesen beiden Impfstoffen bleiben sollte, könnte man nicht davon ausgehen, dass sich in der EU von Herbst an eine Herdenimmunität in dem Sinne einstellt, dass 60 bis 70% der Bevölkerung geimpft sind. Allerdings befinden sich weitere von der EU ebenfalls bestellte, aber noch nicht zugelassene Impfstoffe in der Testphase. Alles in allem hängt das Erreichen von Herdenimmunität ab dem Herbst daher davon ab, wie schnell BioNTech und Moderna liefern können und ob es bis zum Frühjahr noch weitere zugelassene Impfstoffe geben wird. Das gestiegene Risiko einer fehlenden Herdenimmunisierung ab dem Herbst stellt sicher ein Abwärtsrisiko für unsere Prognose eines kräftigen konjunkturellen Aufschwungs ab dem Frühjahr dar. Allerdings halten wir noch an ihr fest. Erstens ist es durchaus möglich, dass die anderen Impfstoffhersteller die fehlenden Impfstoffe ausreichend schnell liefern können. Zweitens ließen sich die Risikogruppen problemlos impfen, selbst wenn wider Erwarten nur die Impfstoffe von BioNTech und Moderna vorhanden wären. Weil der weitaus größte Teil der intensivmedizinisch behandelten Patienten Risikogruppen angehört, würde sich die Situation auf den Intensivstationen auch ohne Herdenimmunisierung massiv entspannen. Aus politischer Sicht würde damit die Notwendigkeit weiterer Lockdowns deutlich sinken, die ja immer damit begründet wurden, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

In den USA hat Präsident Trump seinen Widerstand gegen die Ausgestaltung des Corona-Hilfspakets aufgegeben und das Gesetz unterzeichnet. Das Paket hat ein Volumen von 900 Mrd Dollar (4% des BIP) und enthält u.a. eine um wöchentlich 300 Dollar erhöhte Arbeitslosenhilfe und Einmalzahlungen an viele Amerikaner in Höhe von 600 Dollar.

In China wurde am Samstag der neue Wirtschaftsminister Wang Wentao im Amt bestätigt. Er betonte die Bedeutung des heimischen Marktes für das Land. “Wir werden die Inlandsnachfrage stärken, versuchen das Konsumpotenzial zu erhöhen, ein modernes Kreislaufsystem aufbauen, Hindernisse für den Inlandsverkehr beseitigen und schließlich einen starken Binnenmarkt bilden.” Gleichzeitig betonte das Handelsministerium, China werde versuchen, die Handelsbeziehungen mit Kernpartnerländern zu stabilisieren und “die Kooperation mit Ländern der Seidenstraße vertiefen”.