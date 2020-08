Corona-Virus Update 28. August 2020

In den USA gehen die täglichen Neuinfektionen weiter zurück. Im Italien und Frankreich steigen die Infektionszahlen dagegen weiter an. In Deutschland sind die Neuinfektionen zuletzt nicht weiter gestiegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA sind die täglichen Neuinfektionen weiter rückläufig (Grafik 1). Die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – liegt mittlerweile knapp unter 13 (Grafik 1) – vor einem Monat lag sie noch bei etwa 20. In Brasilien verharrt die Infektionsrate seit einigen Tagen bei etwa 18.

Indien vermeldet weiterhin hohe Infektionszahlen: in der letzten Woche infizierten sich hier durchschnittlich etwa 67.000 Menschen pro Tag mit dem Coronavirus. Auch in Südkorea sind die Fallzahlen zuletzt wieder leicht angestiegen – insgesamt liegen sie aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Im Vereinigten Königreich stieg die Infektionsrate in den letzten Tagen ebenfalls leicht an und liegt mittlerweile bei 1,6. In Russland gehen die Fallzahlen dagegen weiter kontinuierlich nach unten.

Im Euroraum zeigt sich ein gemischtes Bild: In Frankreich und in Italien stiegen die Fallzahlen zuletzt deutlich an (Grafik 2). Die Infektionsrate in Frankreich liegt mittlerweile bei 6,4 – in Italien ist sie auf 1,9 angestiegen. Spanien vermeldet weiterhin sehr hohe Fallzahlen – das Tempo des Anstiegs scheint aber weniger zu werden.

In Deutschland liegt die Infektionsrate dagegen seit einer Woche bei circa 1,6. Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen scheint aktuell nicht weiter anzusteigen. Ein ähnliches Bild zeigt sich in anderen Ländern des Euroraums: Auch in Belgien und in den Niederlanden sind die Fallzahlen zuletzt nicht weiter angestiegen.

Deutschland: Corona-Regeln verschärft

Bund und Länder haben gestern in Berlin entschieden, dass bis mindestens Ende 2020 keine Großveranstaltungen stattfinden werden, wenn bei diesen die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können und eine Nachverfolgung von Kontakten nicht möglich ist. Außerdem soll ein Mindestbußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht eingeführt werden. Außerdem wird es die kostenlosen Corona-Tests ab Mitte September nur noch für Rückkehrer aus Risikogebieten geben.

USA – Fed verkündet neue Strategie

Die Gespräche über ein weiteres Corona-Hilfspaket sind weiter in einer Sackgasse, auch ein Telefonat der Sprecherin des Repräsentantenhauses (der Demokratin Nancy Pelosi) mit dem Stabschef des Weißen Hauses verlief ergebnislos. Pelosi besteht auf einem Umfang von mindestens 2 Billionen Dollar, während die Republikaner die Hilfe auf 1 Billion Dollar begrenzen wollen.

Die Fed hat gestern eine Anpassung ihrer geldpolitischen Strategie verkündet, die ein Aufholen einer zu niedrigen Inflation beinhaltet. Zudem hat sich in Aussicht gestellt, nicht mehr vorbeugend die Zinsen zu erhöhen, wenn der Arbeitsmarkt vollbeschäftigt ist. All dies spricht für eine langfristig expansivere Ausrichtung der Geldpolitik.

China: Kohleverbrauch bleibt widerstandsfähig