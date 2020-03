Corona-Virus Update 27. März 2020

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter ungehemmt aus und bremst die Wirtschaft, mit 3,3 Millionen neuen Arbeitslosen alleine in der letzten Woche. Die Staats- und Regierungschefs der EU konnten sich nicht auf gemeinsame Finanzhilfen einigen. Der Autozulieferer Bosch hat einen Corona-Schnelltest entwickelt, der ab April verfügbar sein soll. In China ist ein Konjunkturpaket für die Autoindustrie zu erwarten.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter ungebremst aus. Inzwischen gibt es dort mehr gemeldete Fälle als in China.

In Europa steigen die Neuinfektionen zwar nur noch langsam. Aber das Beispiel Italien zeigt, dass sie noch eine Weile hochbleiben werden, bevor sie beginnen zu fallen. So wurden in Italien gestern wieder 6.200 neue Fälle registriert, deutlich mehr als in den Tagen zuvor. Die Zahlen für Deutschland, die das Robert-Koch-Institut heute morgen bekannt geben wird, dürften sich in ähnlicher Größenordnung bewegen.

Dass die Pandemie beherrschbar ist, zeigt die Entwicklung in China, Südkorea, Japan und Singapur. Dort werden seit Wochen nur noch wenige Fälle beobachtet.

EU-Länderchefs vertagen Hilfspaket

Deutschland: Trotz der milliardenschweren Finanzhilfen, die der Bundestag am Mittwoch verabschiedet hat, wächst die Sorge, wie lange die Wirtschaft die Abschottung durchhält. Der Mittelstandsverbund rechnet mit massenhaften Insolvenzen. Die Deutsche Bank denkt über Kurzarbeit nach. Auch der Städte- und Gemeindebund macht sich Sorgen: “Langfristig können wir nicht das gesamte Land lahmlegen”. Gesundheitsminister Spahn hatte der Zeitung “Zeit” gesagt: “Die Frage, wie wir diesen Krisenmodus wieder verlassen wird jeden Tag wichtiger.” Bis Ostern solle ein Konzept zum Ausstieg vorliegen.

Der Autozulieferer Bosch hat in seiner Medizintechnik-Sparte einen Schnelltest für Corona-Infektionen entwickelt. Innerhalb von zweieinhalb Stunden kann damit eine Infektion festgestellt werden, und zwar direkt vor Ort, ohne Transportwege, die Zeit und Geld kosten. Der neue Test wird ab April zunächst in Deutschland erhältlich sein.

EU: Selbst nach sechstündiger Videokonferenz konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder auf keine gemeinsamen finanziellen Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus einigen. Sie haben die Finanzminister der Euro-Länder beauftragt, bis in 14 Tagen Lösungen auszuarbeiten. Dann treten die Staats- und Regierungschefs erneut zusammen.

USA – 3,3 Millionen neue Arbeitslose letzte Woche

Allein in der letzten Woche haben 3,283 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt (Grafik 2). Das Herunterfahren der Wirtschaft dürfte in den kommenden Wochen weitere Arbeitsplätze kosten. Wir befürchten, dass die US-Arbeitslosenquote zur Jahresmitte einen Nachkriegsrekord erreicht.

China in etwa bei 95% des Normalzustands