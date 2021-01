Corona-Virus Update 27. Januar 2021

In den USA und Großbritannien ist das Infektionsgeschehen weiterhin stark rückläufig. Auch in den meisten EU-Ländern zeigen die Infektionskurven nach unten. In Frankreich ist dagegen noch immer keine Trendwende erkennbar. Die französische Regierung berät deshalb heute über eine weitere Verschärfung der Corona-Beschränkungen. Nach ersten Meldungen aus Israel, wo bereits fast ein Drittel der Bevölkerung zumindest eine Impfung erhalten hat, ist der Pfizer-Impfstoff hoch wirksam.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA und in Großbritannien ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiterhin stark rückläufig. In Großbritannien fiel der 7-Tage Durchschnitt gestern auf knapp 51, 17 weniger als vor einer Woche (Grafik 1). In den USA fiel der Wert innerhalb einer Woche um 15 auf ebenfalls 51.

Auch aus der EU kommen positive Nachrichten. In Deutschland, Italien und den Niederlanden zeigt die Infektionskurve weiter nach unten (Grafik 2). In Deutschland meldet das RKI für gestern 13.202 Neuinfektionen, 2.772 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Der 7-Tage Durchschnitt je 100.000 Einwohner fiel auf 16. Dies sind knapp 3 weniger als vor einer Woche. Auch in Spanien scheint es gelungen zu sein, die jüngste Infektionswelle zu brechen.

Frankreich ist dagegen noch immer keine Trendwende erkennbar. Deshalb berät das französische Kabinett heute über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Derzeit gilt bereits eine landesweite Sperrstunde ab 18 Uhr, Kultur- und Sporteinrichtungen, Restaurants und Cafes sind geschlossen. Schulen und Geschäfte sind dagegen tagsüber geöffnet.

In den deutschen Krankenhäusern entspannt sich die Lage weiter. Die Zahl der intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten sank gestern auf 4.571, ein Minus von 7,6% gegenüber Vorwoche (Grafik 3).

Impfungen

In Israel hat fast ein Drittel der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten (Grafik 4). Auch in Großbritannien und in den USA kommen die Impfungen zügig voran. Die EU-Länder hinken dagegen deutlich hinterher.

Die US-Bundesregierung hat die Bestellungen von Covid-Vakzinen von 400 Mio auf 600 Mio Dosen aufgestockt. Die Auslieferung der zusätzlichen Dosen wird im Sommer erwartet. Bis zum Ende des Sommers könnten alle Amerikaner über 16 Jahren geimpft werden (für jüngere sind die Impfungen nicht zugelassen).

Ermutigende Daten zur Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffes kommen aus Israel. Nach Angaben einer Krankenkasse haben sich von 128.600 Empfängern der zweiten Dosis nach mehr als einer Woche nur 20 neu mit dem Virus infiziert. Das sind 0,015%. Von den Infizierten musste bislang keiner im Krankenhaus behandelt werden.

Wirtschaft

Das Bayerische Verwaltungsgericht hat die 15-Kilometerregel für Bewohner von Corona-Hotspots gekippt. Seit 11. Januar waren laut Corona-Verordnung in Bayern Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern um den Wohnort erlaubt, wenn im betreffenden Landkreis mehr als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tagen auftraten. Die Befugnis der von hohen Infektionszahlen betroffenen Kommunen, eine Einreisesperre für touristische Tagesausflüge anzuordnen, bleibt laut Beschluss aber bestehen.

Schleswig-Holstein legt einen Plan zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen für alle gesellschaftlichen Bereiche vor. Der Stufenplan orientiert sich an Inzidenzwerten je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen: Stufe 4: Bei über 100 Neuinfektionen gibt es keine Änderungen. Stufe 3: Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 ist ein eingeschränkter Regelbetrieb für Kitas und Schulen möglich; Friseure und Sportanlagen für Individualsportarten an der Frischluft dürfen öffnen. Stufe 2: Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 gehen Kitas in den Regelbetrieb über. Einzelhandel, Fitnessstudios, Gastronomen und Hotels dürfen öffnen. Stufe 1: Bei einer stabilen Inzidenz unter 35 gehen Schulen und Hochschulen in den Regelbetrieb über. Kinos, Schwimmbäder, Bars dürfen öffnen und es kann Breitensport betrieben werden.

In den USA haben bei einer Abstimmung gestern 45 der 50 republikanischen Senatoren für eine Vorlage gestimmt, die das Impeachment-Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Trump für verfassungswidrig hält. Ein erfolgreiches Impeachment setzt eine Zweidrittel-Mehrheit im Senat voraus. Dazu müssten 17 Republikaner mit den 50 Demokraten stimmen. Die gestrige Abstimmung zeigt, wir unwahrscheinlich das ist.

Chinas Industriegewinne stiegen im Dezember 2020 um 20,1% gegenüber Vorjahr, nach 15,5 % im November.