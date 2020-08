Corona-Virus Update 27. August 2020 – Fokus USA

In den USA sind die Neuinfektionen im August gesunken. Damit dürfte die wirtschaftliche Erholung weitergehen, nachdem selbst die “zweite Welle” an Neuinfektionen im Juni/Juli sie nicht stoppen konnte. Im Euroraum steigen die Fallzahlen weiter an. Vor allem in Spanien, Italien und Frankreich ist ein rasanter Anstieg zu erkennen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA: Weiter auf Erholungskurs

Wir haben für die USA mehrere Indikatoren ausgesucht, die quasi in Echtzeit einen Eindruck davon geben, wo die US-Wirtschaft steht.

Stahlproduktion (letzter Wert 22. August)

Nach dem scharfen Einbruch der Stahlproduktion Ende März um ein Drittel ist in den letzten Wochen eine stetige Aufwärtsentwicklung sichtbar. Diese erfolgt allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus und viel langsamer als der vorherige Rückgang. Insgesamt wurde bisher weniger als die Hälfte des Einbruchs aufgeholt.

Frachtverkehr (letzter Wert 22. August)

Die chemische Industrie ist für uns von Interesse, weil sie mit vielen anderen Branchen über Lieferbeziehungen verbunden ist. Beim Transport von Chemikalien per Bahn beobachten wir seit Ende Mai eine Erholung. Die Zahl der Wagenladungen hat inzwischen 97% des in den letzten Jahren zu dieser Jahreszeit üblichen Niveaus erreicht.

Hypothekenanträge (letzter Wert 21. August)

Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch im März/April haben die Anträge auf Hypothekenkredite für den Kauf einer Wohnimmobilie im Mai/Juni kräftig angezogen. Für den starken Anstieg dürften die rückläufigen Hypothekenzinsen verantwortlich sein. Seitdem nehmen die Anträge leicht ab, wie jahreszeitlich üblich. Es gehen aber weiterhin sogar mehr Anträge ein als in den letzten Jahren in der entsprechenden Kalenderwoche.

Reisende an Flughäfen (letzter Wert 25. August)

Der Gesamtdurchsatz von Reisenden an den Kontrollpunkten der Transportation Security Administration (TSA) lag in den letzten sieben Tagen bei durchschnittlich knapp 692 Tausend pro Tag, ein – allerdings saisontypischer – leichter Rückgang im Vergleich zum vorherigen 7-Tageszeitraum. Dem stehen Messwerte von 2-2,5 Millionen an einem typischen Tag im Jahr 2019 gegenüber. Der Flugreiseverkehr liegt gegenwärtig bei knapp 30% des Normalwerts.

Kundenzahl im Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen (letzter Wert 21. August)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) und die Freizeiteinrichtungen haben sich gemessen an der von Google ermittelten Kundenzahl spürbar erholt. Verzeichneten die Geschäfte im April zeitweise 40% – 50% weniger Kunden als in normalen Zeiten, so wurde bis Mitte Juni zwei Drittel des Einbruchs wettgemacht. Dann kam der Aufwärtstrend allerdings zum Stillstand, weil die Infektionszahlen wieder stiegen und die Behörden deshalb die Lockerungen von Maßnahmen gegen die Pandemie teilweise wieder zurückgenommen haben.

Nach dem Einbruch im April hat die US-Wirtschaft seit Mai wieder deutlich zugelegt. Die zwischenzeitliche zweite Welle an Neuinfektionen im Juni/Juli hat die Erholung nur verlangsamt, aber nicht zum Stillstand gebracht. Praktisch alle wichtigen “harten” Konjunkturindikatoren haben sich im Juli weiter verbessert, so etwa die Beschäftigung, der Einzelhandelsumsatz, die Industrieproduktion, die Auftragseingänge, der Wohnungsbau und die Käufe von gebrauchten und neuen Wohnimmobilien. Unsere Hochfrequenzdaten deuten nicht darauf hin, dass der Aufschwung im August abgebrochen ist, auch wenn einige Bereiche wie die Luftfahrt noch sehr weit von einer Normalisierung entfernt sind.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA sind die täglichen Neuinfektionen seit Ende Juli rückläufig. Die Infektionsrate – durchschnittliche tägliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – liegt mittlerweile knapp unter 13. In der letzten Woche infizierten sich durchschnittlich etwa 42.000 Personen pro Tag mit dem Virus. In Brasilien stagniert die Infektionsrate seit einigen Tagen bei etwa 18 und scheint aktuell nicht weiter zu sinken.

In Russland sinken die Neuinfektionen seit Wochen kontinuierlich. Der Rückgang erfolgt jedoch sehr langsam und weiterhin infizieren sich täglich etwa 4800 Menschen in Russland mit dem Virus. Im Vereinigten Königreich scheinen die Fallzahlen für den Moment ebenfalls nicht weiter anzusteigen – die Infektionsrate liegt seit 2 Wochen bei etwa 1,6.

Während die Infektionszahlen in Amerika fallen, steigen sie im Euroraum weiter an: Spanien vermeldet weiterhin einen deutlichen Anstieg bei den täglichen Neuinfektionen. In der letzten Woche infizierten sich hier im Durchschnitt fast 7000 Personen pro Tag mit dem Virus. Die Infektionsrate liegt damit bei 14,8. Aber auch in Frankreich und Italien steigen die Infektionszahlen weiter rasant an: In Frankreich beträgt die Infektionsrate aktuell 6,1 – in Italien liegt sie bei 1,7.

In Deutschland steigen die Fallzahlen zwar ebenfalls an – der Anstieg hat jedoch deutlich an Dynamik verloren. Die Infektionsrate liegt aktuell bei 1,6 und damit nur unwesentlich über dem Wert von 1,5, der vor 7 Tagen zu beobachten war.

China – Autoverkäufe weiter gestiegen