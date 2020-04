Corona-Virus Update 27. April 2020

In den USA wurden in den letzten drei Tagen wieder deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet. Dennoch lockern erste Bundesstaaten die Kontaktbeschränkungen. Auch Italien will strategisch wichtige und exportbezogene Wirtschaftszweige wieder anfahren; grundsätzliche Lockerungen soll es ab 4. Mai geben. In Deutschland will Arbeitsminister Heil das Recht auf Homeoffice auch für die Zeit nach Corona gesetzlich festschreiben. Chinas Konjunkturprogramm fokussiert auf die digitale Infrastruktur.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA wurden in den letzten drei Tagen wieder deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet (Grafik 1). Auch der 7-Tage-Durchschnitt ist wieder gestiegen.

In China und Südkorea werden dagegen kaum noch Neuinfektionen im Inland registriert. Und auch in Japan konnte die moderate Zunahme der neu Infizierten gestoppt werden.

Erfreuliche Nachrichten kommen auch weiterhin aus Europa. Über das Wochenende wurden erneut weniger Neuinfektionen gemeldet (Grafik 2). Dies gilt auch für Spanien, wo wir die Zahlen um die positiven Antikörpertests bereinigt haben. Immer mehr Länder beginnen damit, die Beschränkungen zu lockern.

In Deutschland ist die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen innerhalb von zwei Wochen um mehr als 20.000 auf nur noch knapp 35.000 gesunken (Grafik 3). Dies ist ein Rückgang um 40%. Auch die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Corona-Patient ist weiter deutlich auf zuletzt knapp 2600 gefallen, ein Rückgang um rund 400 in einer Woche.

Deutschland – Homeoffice soll dauerhaft möglich werden

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will bis Herbst ein neues Gesetz für ein Recht auf Homeoffice vorlegen. Damit will er das Recht auf Arbeit von zu Hause aus auch für die Zeit nach Corona gesetzlich verankern. Laut Schätzungen hat sich die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice in der Corona-Krise auf 25% aller Beschäftigten verdoppelt. Nach Heil soll langfristig jeder, der möchte und dessen Arbeitsplatz es zulässt, im Homeoffice arbeiten können. Geplant ist, dass Arbeitnehmer einen Tag in der Woche bis hin zur vollen auf Homeoffice umsteigen können sollen. Auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz befürwortet diese neue Regelung.

Italien will Wirtschaft wieder anlaufen lassen

Italiens Minsiterpräsident Conte will heute nach einem Treffen mit Vertretern der Regionen und der Kommunen ein Dekret zur schrittweisen Lockerung der strengen Ausgangssperre und der rigiden Einschränkungen der Wirtschaft verkünden. Vor allem strategisch wichtige Wirtschaftsaktivitäten könnten bald wieder starten sowie Produktions- und Industriezweige, die auf den Export ausgrichtet seien. Grundsätzliche Lockerungen hatte die Regierung ab dem 4. Mai in Aussicht gestellt. Dann soll die gesamte Wirtschaft schrittweise wieder starten, die Bürger dürfen sich dann innerhalb der eigenen Region bewegen. Allerdings werden die Schulen erst im September wieder öffnen, so Conte in einem Interview am Sonntag. Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführende Bildungseinrichtungen werden erst wieder zu Beginn des neuen Schuljahres geöffnet.

USA – Steigender politischer Druck

Die Koordinatorin für die Coronakrise im Weißen Haus, Deborah Birx, erwartet einen “dramatischen” Rückgang der Todesfälle bis Ende Mai und eine abnehmende Belastung des Gesundheitswesens.

Erste Bundesstaaten beginnen mit einer Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Die Gouverneure reagieren damit auf den zunehmenden ökonomischen Druck, insbesondere auf den dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, erwartet, dass die Arbeitslosenquote im April auf 16% steigt. Die Wirtschaftsdaten der nächsten Monate würden “schrecklich” ausfallen. Gegenwärtig erleide die US-Wirtschaft den schwersten Schock der Geschichte.

Die Diskussion um weitere Hilfsprogramme gewinnt an Schärfe. Die Demokraten, allen voran die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, fordern Mittel für die Bundesstaaten und Kommunen. Zwar hat Präsident Trump bereits seine Unterstützung für derartige Hilfen angedeutet. Allerdings steht Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, weiter auf der Bremse. Nach der einmütigen Verabscheidung der letzten Hilfsprogramme könnte das etwaige nächste damit auf höhere Hürden stoßen.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden forderte in einem Interview, dass das nächste Stimuluspaket deutlich größer sein müsse als das zuletzt verabschiedete in Höhe von 2 Billionen Dollar.

Präsident Trump kommt aufgrund der Coronakrise politisch unter Druck. Jüngsten Umfragen zufolge liegt er in einigen für die Präsidentschaftswahlen entscheidenden Bundesstaaten hinter seinem Herausforderer Joe Biden zurück. So beträgt sein Rückstand in Michigan, wo er vor vier Jahren eine Mehrheit holte, etwa 8 Prozentpunkte. Auch in Wisconsin liegt er knapp zurück.

China: Gewinne in der Industrie brechen ein