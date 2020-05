Corona-Virus Update 26. Mai 2020 – Fokus Deutschland

Die Erholung der deutschen Wirtschaft nimmt an Fahrt auf – das zeigen unsere Echtzeit-Indikatoren. Insbesondere der für die Produktion und den Handel wichtige Lkw-Verkehr nimmt spürbar zu. In Europa ist das Virus weitgehend eingedämmt. Im Durchschnitt der letzten sieben Tage meldeten Italien und Spanien jeweils 1 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner. Noch niedriger ist die Zahl in Deutschland und Frankreich. In den USA bringen die hohen Ausgaben die Bundesstaaten in Haushaltsnöte.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter

Die Erholung der deutschen Wirtschaft hat in der vergangenen Woche eher noch an Fahrt gewonnen. So nimmt der Lkw-Verkehr wieder spürbar zu, und die Deutschen gehen wieder Einkaufen und ins Restaurant. Relativ schwach ist weiterhin der Stromverbrauch:

Lkw-Verkehr nimmt Fahrt auf (letzter Wert: 20. Mai)

Auf eine merkliche Belebung der Wirtschaft deuten inzwischen die Maut-Daten zum Lkw-Verkehr. Der von uns betrachtete 7-Tagesdurchschnitt ist in der vergangenen Woche deutlich gestiegen und hat inzwischen mehr als ein Drittel seines zwischenzeitlichen Rückgangs wieder wettgemacht.

Einzelhandel: Shopping-Lust statt Corona-Frust (letzter Wert: 16. Mai)

Bei vielen Menschen steigt die Shopping-Lust. Nach entbehrungsreichen Wochen und nachdem es die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen ermöglichen, gehen wieder mehr Menschen einkaufen. In der Woche vom 10. bis 16. Mai waren 34% weniger Kunden in den Geschäften als in normalen Zeiten. In der Woche davor (3. bis 9. Mai) waren es noch 38% weniger.

Restaurantbesuche wieder halb so häufig wie vor einem Jahr (letzter Wert: 24. Mai)

Ein bisher nicht von uns beachteter Indikator zeigt, dass auch die jüngsten Lockerungen bereits deutliche Wirkung zeigen. So war nach Daten der Online-Plattform Open Table die Zahl der Besuche in den ihm angeschlossenen Restaurants im Durchschnitt der vergangenen Woche schon wieder etwa halb so hoch wie vor einem Jahr, nachdem sie lange Zeit nicht möglich gewesen waren. Auch wenn man berücksichtigt, dass die Zahlen zuletzt durch Christi Himmelfahrt etwas nach oben verzerrt gewesen sein dürften, zeigt sich seit Mitte Mai eine dynamische Aufwärtsbewegung.

Aufwärtstrend beim öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 24. Mai)

Auch in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommt allmählich etwas mehr Bewegung. Auch wenn die Nutzung des ÖPNV nur langsam zunimmt, ist der Trend doch klar aufwärts gerichtet. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 18. bis 24. Mai 55% weniger Personen befördert als gewöhnlich. In der vorangegangenen Woche nutzten den ÖPNV 57% weniger.

Stromverbrauch kommt nicht voran (letzter Wert: 25. Mai)

Nicht voran kommt die Erholung hingegen beim Stromverbrauch. Der Rückgang in den vergangenen Tagen ist zwar in erster Linie darauf zurückzuführen, dass mit Christi Himmelfahrt zuletzt ein Feiertag in dem 7-Tagesdurchschnitt berücksichtigt wird. Allerdings ist auch der Abstand zu unserer Benchmark aus den vergangenen drei Jahren, die dies berücksichtigt, eher wieder gestiegen.

Weltweite Neuinfektionen

In Südamerika spitzt sich die Lage weiter zu. In Brasilien wurden in den letzten 7 Tagen durchschnittlich rund 17.500 neue Infektionen gemeldet. Das sind 8,3 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner. Damit ist das Infektionsgeschehen in Brasilien inzwischen deutlich höher als in den USA oder Russland, wo der Trend weiter nach unten zeigt.

In der EU ist die Pandemie unter Kontrolle. Das gilt auch für die besonders schwer von dem Virus betroffenen Länder Italien und Spanien. In Italien wurden in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt nur noch 610 neue Infektionen gemeldet. Damit kommt wie in Spanien auf 100.000 Einwohner genau 1 Fall.

Noch geringer ist das Infektionsgeschehen in Deutschland und Frankreich, wo nur noch 0,65 und 0,51 neue Infektionen je 100.000 registriert wurden. In Deutschland meldeten mehr als 60 Landkreise in den letzten 7 Tagen überhaupt keiner Neuinfektionen mehr.

USA – Haushaltsnöte der Bundesstaaten

Die Börse in New York wird ihren Handelsraum nach zwei Monaten heute wieder eröffnen. Allerdings wird nur etwa ein Viertel der üblichen Belegschaft zurückkehren, und diese müssen Masken tragen und dürfen nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen.

Die Bundesstaaten und Kommunen müssen einer Schätzung von Moody’s zufolge in den nächsten beiden Jahren aufgrund der Corona-Krise ihre Ausgaben um 500 Milliarden Dollar kürzen, um den verfassungsmäßigen Vorgaben zum Haushaltsausgleich nachzukommen. Diese staatlichen Ebenen beschäftigen mehr als 14% der Arbeitnehmer und stellen wesentlichen öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung, nicht zuletzt im Gesundheitswesen. Derartige Kürzungen würden die wirtschaftliche Krise weiter verschärfen.

China: Wuhan testete 7 Mio Einwohner