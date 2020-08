Corona-Virus Update 26. August 2020

In den USA gehen die täglichen Neuinfektionen weiter zurück. Im Euroraum steigen die Infektionszahlen dagegen weiter an. Die Infektionsrate in Spanien liegt jetzt über der Infektionsrate in den USA. Die deutsche Regierung beschließt eine Verlängerung der Coronahilfen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Seit Ende Juli zeigen die Fallzahlen in den USA einen deutlichen Abwärtstrend. Aktuell liegt die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – bei circa 13 (Grafik 1). Dies ist der niedrigste Wert seit Anfang Juli. In Brasilien liegt die Infektionsrate aktuell bei etwa 18 – in den letzten Tagen verharrten die täglichen Neuinfektionen auf einem konstanten Niveau.

Indien vermeldet weiter hohe Infektionszahlen. In den letzten 7 Tagen infizierten sich hier täglich durchschnittlich 66.000 mit dem Coronavirus. In Russland gehen die Fallzahlen dagegen weiterhin kontinuierlich zurück – die Infektionsrate liegt aktuell bei 3,3. Im Vereinigten Königreich verharrt die Infektionsrate seit einer Woche bei etwa 1,6.

Im Euroraum steigen die Fallzahlen weiter an. In Spanien liegt die Infektionsrate – die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – mittlerweile bei 14 (Grafik 2). Damit liegt die Infektionsrate in Spanien jetzt über der US-amerikanischen. Auch in Frankreich steigen die Fallzahlen weiter rasant an: Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 5,7, nachdem sie vor einem Monat gerade einmal knapp über 1 lag.

In Italien steigen die Fallzahlen immer schneller an: Mittlerweile liegt die Infektionsrate bei 1,6. Vor einer Woche lag sie noch unter 1. In Deutschland verharrt die Infektionsrate seit einigen Tagen bei etwa 1,6. Dies stellt zwar den höchsten Wert seit Anfang Mai dar – zuletzt stiegen die Neuinfektionen aber wenigstens nicht weiter an.

Deutschland: Regierung verlängert Kurzarbeit

Die deutsche Regierung hat sich gestern auf eine Verlängerung der Kurzarbeit geeinigt. Damit können Unternehmen nun Kurzarbeit für bis zu 24 Monate beziehen – also spätestens bis Ende 2021. Auch der erhöhte Kurzarbeitersatz von bis zu 80% des ausgefallenen Nettolohns bleibt bestehen.

Auch die Hilfen für Unternehmen werden verlängert. So können Unternehmen weiter Überbrückungshilfen beantragen und auch die Insolvenzpflicht wird bis Ende des Jahres ausgesetzt. Außerdem wurde auch der erleichterte Zugang zur Grundsicherung für Kleinunternehmer, Kleinselbstständige und Künstler, die besonders von der Corona-Krise getroffen sind, verlängert.

USA – Stellenweise V-förmige Wirtschaftserholung

Teile der US-Wirtschaft befinden sich offenbar in einer V-förmigen Erholung. Dies gilt zumindest für den Wohnungsbau. Baubeginne und die Verkäufe neuer sowie bestehender Häuser haben im Juli alle ihr Vorkrisenniveau übertroffen.

Die heute anstehenden Auftragseingänge für langlebige Güter dürften im Juli erneut einen kräftigen Anstieg zeigen, liegen – im Unterschied zu den Baudaten – aber noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Die ehemalige Fed-Chefin Yellen, die Joe Biden in Wirtschaftsfragen berät, hat den Senat scharf dafür kritisiert, vor der Sommerpause keine Verlängerung der Corona-Hilfen verabschiedet zu haben. Ihrer Meinung ist eine fortgesetzte Stimulierung der Wirtschaft nötig, um eine kräftige Erholung zu befördern.

China: Containerumschlag sinkt