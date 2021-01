Corona-Virus Update 25. Januar 2021

In Deutschland ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen über das Wochenende weiter gesunken. Auch in den USA und Großbritannien sind die Zahlen weiter rückläufig. In Frankreich werden dagegen seit einer Woche wieder deutlich mehr Neuinfektionen registriert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Deutschland ist das Infektionsgeschehen weiter rückläufig. Nach Angaben des RKI haben die Gesundheitsämter 111,2 Neuinfektionen je 100.000 mit Erkrankungsdatum oder, sofern dies unbekannt ist, ersatzweise Meldedatum in den vergangenen sieben Tagen registriert (Grafik 1). Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist damit seit dem Hochpunkt am 22. Dezember um 86,5 gefallen. Sofern die Zahlen im gleichen Tempo wie bisher fallen, wird der Zielwert von 50 Anfang März erreicht werden. Aktuell weisen bereits 23 Kreise eine 7-Tage Inzidenz von unter 50 auf. In 12 Kreisen liegt der Wert noch über 250.

Die 7-Tage Inzidenz ist nicht zu verwechseln mit den innerhalb eines Tages dem RKI übermittelten Neuinfektionen. Diese beinhalten auch Infektionen, die länger als 7 Tage zurückliegen. Dieser Wert lag gestern bei 6.729, 412 weniger als vor einer Woche. Der 7-Tage Durchschnitt je 100.000 Einwohner sank auf 17,4 (Grafik 4).

Das rückläufige Infektionsgeschehen in Deutschland macht sich auf in den Krankenhäusern positiv bemerkbar. Die Zahl der intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten sank gestern auf 4.628, 1.134 weniger als im Hochpunkt am 3. Januar (Grafik 2).

Gute Nachrichten kommen auch aus den USA und Großbritannien, wo die Kurve der Neuinfektionen auch über das Wochenende weiter deutlich gesunken ist. In Großbritannien fiel der 7-Tage Durchschnitt je 100.000 Einwohnern auf knapp 56 (Grafik 3). In den USA liegt der Wert jetzt bei 55.

In Brasilien pendelt die Infektionsrate nach einem zwischenzeitlichen Rückgang um den Jahreswechsel wieder bei 25.

Neben Deutschland meldeten auch die Niederlande und Italien über das Wochenende weiter sinkende Neuinfektionen. Dagegen gelingt es in Frankreich weiterhin nicht, die Neuinfektionen weiter zu verringern. Im Gegenteil, am Wochenende wurden sogar wieder deutlich höhere Zahlen gemeldet als am Wochenende zuvor. Der 7-Tage Durchschnitts kletterte auf 30. Mitte Januar lag der Wert noch bei 26 (Grafik 2). Die französischen Krankenhäuser verzeichneten 493 Neuaufnahmen, der höchste Wert seit November.

Wirtschaft

In den USA stößt die Durchsetzung des Corona-Hilfspakets auf Widerstand im Kongress. Die Republikaner zeigen sich zwar verhandlungsbereit, allerdings bevorzugen sie ein gezielteres Programm, das weniger umfangreich ausfällt als das von Präsident Biden vorgeschlagenen Paket von 1,9 Billionen Dollar.

Der Finanzausschuss des Senats hat am Freitag die Nominierung von Janet Yellen als Finanzministerin einstimmig durchgewunken. Sie braucht jetzt noch die Bestätigung durch die Mehrheit des gesamten Senats, was kurzfristig zu erwarten ist.

Einige chinesische Provinzen haben in der letzten Woche den lokalen Nationalen Volkskongress abgeschlossen, was einige Anhaltspunkte für Chinas Wirtschaftsziele für 2021 lieferte, die wahrscheinlich Anfang März bekannt gegeben werden. Peking und Shanghai setzten das Wachstumsziel für 2021 auf über 6 % und das Ziel für Arbeitslosenquote auf unter 5 %. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit legen nahe, dass Chinas gesamtwirtschaftliches Ziel in der Nähe der von Peking und Shanghai festgelegten Zahlen liegen sollte.