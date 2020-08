Corona-Virus Update 25. August 2020

In den USA gehen die täglichen Neuinfektionen weiter deutlich zurück. Im Euroraum steigen die Infektionszahlen dagegen weiter an. In Deutschland ist der Lkw-Verkehr zuletzt wieder gestiegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Seit Ende Juli zeigen die Fallzahlen in den USA einen deutlichen Abwärtstrend auf. Zuletzt stagnierte die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – jedoch bei circa 13 (Grafik 1). In Brasilien sinken die Neuinfektionen aktuell nicht weiter – die Infektionsrate liegt seit einigen Tagen bei etwa 18.

In Indien steigen die täglichen Neuinfektionen weiter rasant an. In den letzten 7 Tagen infizierten sich hier täglich durchschnittlich 65.000 mit dem Virus. Indien ist damit neben Brasilien und den USA zum dritten Land mit mehr als 3 Millionen Corona-Infektionen geworden. In Russland sind die Fallzahlen dagegen weiter rückläufig. Im Vereinigten Königreich verharrt die Infektionsrate seit einigen Tagen bei etwa 1,6.

Im Euroraum steigen die Fallzahlen weiter an. In Spanien liegt die Infektionsrate – die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – mittlerweile bei 13,2 (Grafik 2). Dies ist der höchste Wert seit Mitte April. Seit dem Wochenende wurden hier – was nicht unüblich ist – aber noch keine neuen Daten übermittelt. Auch in Frankreich nehmen die täglichen Neuinfektionen weiter zu. Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 5,5, nachdem sie Anfang August noch bei 1,5 lag.

In Deutschland liegt die Infektionsrate seit einigen Tagen bei circa 1,6. Dies stellt zwar den höchsten Wert seit Anfang Mai dar – zuletzt stiegen die Neuinfektionen aber nicht weiter an. In Italien steigen die Neuinfektionen dagegen mittlerweile deutlich an. Die Infektionsrate liegt jetzt bei 1,4. In Belgien und den Niederlanden sind die Infektionszahlen dagegen zuletzt wieder gesunken.

Deutschland: Lkw-Verkehr zuletzt wieder gestiegen

Der für die Industrie und den Handel so wichtige Lkw-Verkehr in Deutschland ist zuletzt wieder gestiegen (Grafik 3) und entsprach zuletzt wieder dem Vorkrisenniveau (letzter Wert: 19. August). Zuvor war die Erholung im Lkw-Verkehr ins Stocken geraten: von Mitte Juli bis Mitte August verzeichnete der Lkw-Verkehr keinen nennenswerten Anstieg.

USA – Kleinere Unternehmen leiden

In einer Umfrage hat ein Fünftel der befragten kleineren Unternehmen gesagt, dass sie ihr Geschäft schließen müssten, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen nicht innerhalb von sechs Monaten verbessern würden. Ein weiteres Fünftel geht davon aus, noch ein Jahr durchhalten zu können.

Heute werden Daten zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. Diese dürften recht gut ausfallen, wir gehen von einem Anstieg auf 835 Tsd (auf Jahresbasis gerechnet). Damit lägen die Verkäufe merklich über Vorkrisenniveau; ähnliches gilt für die kürzlich publizierten Zahlen zum Verkauf von Bestandsimmobilien. Der Markt für Wohnimmobilien hat sich damit als krisenresistent erwiesen und ist eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft.

China: Hongkong meldet Patient mit zweiter Infektion