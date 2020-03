Corona-Virus Update 24. März 2020

In Europa gibt es erste Hoffnungszeichen für eine Abflachung der Neuinfektionen, aber die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes dürften stark gefallen sein. Hingegen breitet sich das Virus in den USA immer schneller aus. Die Federel Reserve will unbegrenzt Staatsanleihen kaufen und das Hilfspaket der Regierung von 2 Billionen Dollar könnte heute abgesegnet werden. China will ab morgen erste Sperrmaßnahmen aufheben.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit 40.788 weiter exponentiell an.

Der Herd der Epidemie verlagert sich dabei zunehmend in die USA, wo die Infektionszahlen nach oben schießen (Grafik 1).

In Europa gibt es erste Hoffnungszeichen für eine Abflachung der Neuinfektionen. In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten den zweiten Tag in Folge gefallen. Mit knapp 5.000 ist sie aber immer noch sehr hoch. In Deutschland sind die Zahlen zuletzt langsamer gestiegen. Hier werden die nächsten Tage zeigen, ob die Trendwende geschafft ist. In Spanien spitzt sich die Lage dagegen weiter zu.

In Asien scheint die Pandemie weitgehend eingedämmt zu sein. China (103), Südkorea (64) und Japan (43) meldeten auch gestern nur wenige Neuinfizierte.

Einkaufsmanagerindizes dürften stark fallen

Euroraum: Heute stehen die Einkaufsmanagerindezes für März auf dem Plan. Der Reigen beginnt mit Frankreich um 9:15 Uhr, gefolgt von Deutschland um 9:30 Uhr und schließlich dem Euroraum um 10:00 Uhr. Nachdem das bereits vergangene Woche veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft um mehr als 8 Punkte abstürzte, erwarten wir einen Rückgang bei den Einkaufsmanagerindizes in der Größenordnung von 10 Punkten. Der Index für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum läge dann bei 40, der Index für den Dienstleistungssektor bei 42. Doch damit dürfte der Tiefpunkt noch nicht erreicht sein. Diesen erwarten wir erst im April oder Mai. Zum Vergleich: Während der Finanzmarktkrise 2008 fiel der Index für das verarbeitende Gewerbe innerhalb von 12 Monaten um knapp 19 Punkte. Der Index für den Dienstleistungssektor fiel um knapp 10 Punkte.

Bis Mittwoch letzter Woche hat die EZB laut gestern veröffentlichter Zahlen im Vergleich zur Vorwoche für 13 Mrd Euro Staatsanleihen gekauft. Das ist zwar mehr als vier mal so viel im Wochendurchschnitt der letzten Monate, die Intervention konnte den Anstieg der italienischen Zehnjahresrendite auf zwischenzeitlich über 3% aber nur etwas dämpfen. Das dürfte ein Grund für die EZB gewesen sein, am späten Mittwochabend mit einem 750 Mrd Euro schweren Anleihekaufprogramm (PEPP) nachzulegen.

USA – Fiskalpaket auf der Zielgeraden

Aufgrund hoher Fallzahlen kommt das Gesundheitswesen in stark betroffenen Staaten unter Druck. Immerhin nimmt auch die Zahl der Tests auf den Coronavirus schnell zu, in den letzten 24 Stunden wurden mehr als 65 Tsd solche Tests durchgeführt. Umfangreiche Tests waren in Ländern wie Südkorea, die die Epidemie eindämmen konnten, ein Schlüssel zum Erfolg.

Der Finanzminister und die Demokraten im Senat stehen bei den Verhandlungen über ein Fiskalpaket im Umfang von fast 2 Billionen Dollar (9% des BIP) offenbar vor einem Durchbruch. Für heute wird mit einer Einigung gerechnet. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen einen eigenen Gesetzesvorschlag vorlegen, der noch höhere Ausgaben vorsieht. Somit müssen die Vorstellungen von Senat und Repräsentantenhaus noch in Übereinstimmung gebracht werden, bevor das Paket verabschiedet werden kann.

Die Fed hat gestern weitere umfassende Maßnahmen angekündigt. So will sie Staatsanleihen in unbegrenztem Umfang kaufen und sie hebt weitere Hilfsprogramme für Teilmärkte wie den Corporate Bonds-Markt aus der Taufe. Viele Beobachter sehen die gestrigen Entscheidungen als den “Whatever it takes”-Moment der Fed.

Präsident Trump erwägt, die Restriktionen für die USA in absehbarer Zeit – in einigen Wochen – zu lockern. Schließlich sei Amerika nicht dafür gemacht, heruntergefahren zu werden. Und er wolle nicht, dass die Therapie schlimmer werde als die Krankheit.

China in etwa bei 85% bis 90% des Normalzustands