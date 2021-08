Corona-Virus Update 24. August 2021

In Deutschland hat die 7-Tage-Inzidenz weitgehend ausgedient. Zukünftig wird vor allem die Entwicklung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen über Einschränkungen des öffentlichen Lebens bestimmen. In Israel schnellen die Infektionszahlen trotz der hohen Impfquote weiter in die Höhe und auch die schweren Krankheitsverläufe nehmen weiter zu.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Deutschland wurden gestern 5.747 Neuinfektionen gemeldet, 3.912 mehr als am Montag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz – also die Summe der in den vergangenen sieben Tagen Neuinfizierten – stieg auf 58,0.

wurden gestern 5.747 Neuinfektionen gemeldet, 3.912 mehr als am Montag vor einer Woche. Die – also die Summe der in den vergangenen sieben Tagen Neuinfizierten – stieg auf Dieser Wert wird jedoch zukünftig nicht mehr über Einschränkungen des öffentlichen Lebens bestimmten. Als Richtwert für die Politik wird künftig die Hospitalisierungsrate eine entscheidende Rolle spielen. Seit dem 13. Juli 2021 sind die Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, die Krankenhausaufnahme von COVID-19 Patienten zu melden. Inzwischen hat das RKI die Zahlen für die 30. bis 32. Kalenderwoche veröffentlicht. Sie zeigen einen leichten Anstieg der 7-Tage-Inzidenz für hospitalisierte COVID-19 Fälle (Chart 1). Auffällig ist, dass sich die Werte in den Altersgruppen zwischen 15- und 79 Jahren nur wenig unterscheiden. Bei den über 80-Jährigen ist die Hospitalisierungsrate doppelt so hoch, bei den 0-14-Jährigen dagegen nur halb so hoch.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Israel steigt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin rasant an (Chart 2). In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 600 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet. Einen so hoher Wert gab es zuletzt Mitte Januar. Auch die Zahl der schweren Krankheitsverläufe steigen weiter. Der Wert am aktuellen Rand dürfte noch nach oben revidiert werden, da noch mit Nachmeldungen zu rechnen ist.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Auch in Großbritanniensteigen die Infektionszahlen seit Anfang August wieder an. In den vergangenen sieben Tagen wurden fast 330 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert (Chart 3). Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist dagegen seit Mitte Juli in der Tendenz nicht weiter gestiegen. Sie bleibt damit deutlich hinter der Zahl der Neuinfektionen zurück.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Spanien haben sich die Infektionszahlen seit Ende Juli mehr als halbiert (Chart 4). Auch in Frankreich sind die Neuinfektionen in den vergangenen Tagen gesunken. In Portugal und Italien verläuft die Infektionskurve seit Anfang August in der Tendenz seitwärts.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Impfungen

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat den Covid-19-Impstoff von BioNTech und Pfizer die vollständige Zulassung erteilt. Man hofft sich davon u.a. eine bessere Akzeptanz bei Impfskeptikern. Das Vakzin ist in den USA seit Dezember mit einer Notfallzulassung im Einsatz. Auch in der EU hat der Impfstoff bislang nur eine bedingte Marktzulassung.

hat den Covid-19-Impstoff von BioNTech und Pfizer die vollständige Zulassung erteilt. Man hofft sich davon u.a. eine bessere Akzeptanz bei Impfskeptikern. Das Vakzin ist in den USA seit Dezember mit einer Notfallzulassung im Einsatz. Auch in der EU hat der Impfstoff bislang nur eine bedingte Marktzulassung. In den USA ist der Impfprozess deutlich ins Stocken geraten. Die Stadt New York hat für das Schulpersonal eine Impfpflicht angeordnet. Auch das Verteidigungsministerium plant eine Impfpflicht für alle Soldaten.

Großbritannien hat weitere 35 Mio Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bestellt, die ab der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgeliefert werden sollen. Inzwischen haben 61,4 Prozent der britischen Bevölkerung den vollen Impfschutz, bei 8,8 Prozent wurde der Impfprozess begonnen (Chart 5).