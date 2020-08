Corona-Virus Update 24. August 2020

In den USA und Brasilien sind die Infektionszahlen weiter rückläufig. Im Euroraum steigen die täglichen Neuinfektionen dagegen weiter an. In Deutschland diskutieren die Gesundheitsminister heute über eine mögliche Verschärfung einiger Corona-Maßnahmen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – weiter rückläufig (Grafik 1). Mittlerweile liegt sie bei circa 13 – der niedrigste Wert seit Anfang Juli. Auch in Brasilien gingen die täglichen Neuinfektionen zuletzt deutlich zurück – die Infektionsrate liegt jedoch immer noch bei etwa 18.

In Russland sind die Fallzahlen weiter rückläufig. Auch im Vereinigten Königreich steigt die Anzahl der täglichen Neuinfektionen aktuell nicht weiter an.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Spanien und Frankreich tobt die zweite Welle. In Spanien liegt die Infektionsrate – die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – mittlerweile bei 13,2 (Grafik 2). Seit dem Wochenende wurden hier – was nicht unüblich ist – aber noch keine neuen Daten übermittelt. Auch in Frankreich nehmen die täglichen Neuinfektionen weiter zu. Hier liegt die Infektionsrate nun bei 5,2, nachdem sie Anfang August noch bei 1,5 lag.

In Deutschland liegt die Infektionsrate mittlerweile bei 1,65 – dem höchsten Wert seit Anfang Mai. In Italien steigen die Neuinfektionen ebenfalls weiter an. Die Infektionsrate liegt aktuell bei 1,11. Damit liegt die Infektionsrate in Italien zwar noch deutlich unter den Infektionsraten in den europäischen Nachbarstaaten – in den letzten Tagen war aber ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen in Italien zu erkennen

Deutschland – Diskussion über weitere Strategie

Die Gesundheitsminister der Länder diskutieren heute über eine gemeinsame Strategie in der weiteren Eindämmung des Coronavirus. Das Ziel sei es, einheitliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern zu finden. Diskutiert werden unter anderem eine Maskenpflicht an Schulen und am Arbeitsplatz, eine Obergrenze für Gäste auf privaten Feiern und ein einheitlicher Strafenkatalog bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Bisher unterscheiden sich die Auflagen zwischen den Bundesländern deutlich.

USA – Licht und Schatten

Am Ende der letzten Wochen haben die US-Aktienmärkte – gemessen am S&P 500 – ein weiteres Rekordhoch erreicht. Einige recht gute Wirtschaftsdaten haben ebenfalls dazu beigetragen, wie der starke Anstieg der Verkäufe von Bestandsimmobilien im Juli.

Allerdings werden die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen der Amerikaner immer deutlicher. Die Zahl der Hypotheken, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind, kletterte im Juli auf ein 10-Jahres-Hoch. Zwangsversteigerungen und Zwangsräumungen wurden bis Ende Juli ausgesetzt, aber der Kongress konnte sich nicht auf eine Verlängerung der Maßnahme einigen. Mittelfristig droht also eine Welle von Zwangsvollstreckungen, die das Finanzsystem belasten könnten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

China: Überschwemmungen belasten die Wirtschaft