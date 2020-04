Corona-Virus Update 24. April 2020

In Deutschland ist die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen in den letzten zwei Wochen um knapp 20.000 auf rund 38.000 gefallen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ein Hilfspaket von 540 Mrd Euro abgesegnet. Hingegen haben sie sich nicht auf die Finanzierung eines bis zu 1.600 Mrd Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt. In den letzten fünf Wochen haben insgesamt 26 Millionen Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. China fördert den Autokauf mit vielfältigen Mitteln.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA fällt die Zahl der Neuinfizierten weiter (Grafik 1). Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf 28.122 gefallen. Vor neun Tagen waren es noch rund 3.000 mehr gewesen.

Erfreulich wenige neue Infektionen werden weiterhin aus China (gestern 15) und Südkorea (8) gemeldet. Auch in Japan scheint es gelungen zu sein, den Anstieg der täglichen Neuinfektionen auf rund 500 zu begrenzen.

In Europa hat sich die Lage weiter entspannt. In Frankreich wurden in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt weniger als 2.000 neue Fälle gemeldet (Grafik 2). In Deutschland waren es noch 2.337. Auch in Italien sinkt die Zahl in der Tendenz weiter. In Spanien dagegen wurden zuletzt keine weiteren Fortschritte erzielt.

Deutschland – kein Sonderweg für Pauschalreisenanbieter

Die Bundesregierung hatte sich Anfang April dafür ausgesprochen, dass Urlauber für Pauschalreisen, die wegen des Corona-Virus ausfallen, mit Gutscheinen anstatt der üblichen Barerstattungen entschädigt werden. Nun hat EU-Kommissar Reynders, der für Justizangelegenheiten zuständig ist, den Gutscheinplänen der deutschen Regierung eine Absage erteilt. Die Pauschalreiserichtline der EU, die alle EU-Länder in nationales Recht umsetzen mussten, gibt dem Verbraucher ein Wahlrecht zwischen Gutscheinen und einer Rückerstattung der Kosten. Rückzahlungen müssten dann sogar binnen zwei Wochen erfolgen.

EU-Gipfel einigt sich auf weitere Hilfspakete

Gestern Abend haben die EU-Staats- und Regierungschefs wie erwartet das von den Euro-Finanzministern am 9. April empfohlene Hilfspaket in Höhe von 540 Mrd Euro abgenickt. Es besteht aus (1) Kreditlinien des ESM-Rettungsfonds in Höhe von 240 Mrd Euro zur Deckung Corona bedingter Gesundheitskosten, (2) zusätzlichen Krediten der Europäischen Investmentbank (EIB) in Höhe von 200 Mrd Euro sowie (3) Hilfen der EU-Kommission für Kurzarbeiterregelungen in Höhe von 100 Mrd Euro (sog. SURE-Projekt).

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich gestern Abend nicht auf die Finanzierung eines bis zu 1.600 Mrd Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds verständigt. Wir analysieren mögliche Finanzierungswege und kommen zum Ergebnis, dass weder Corona-Bonds noch EU-Anleihen oder andere Instrumente auf absehbare Zeit politisch durchsetzbar sind. Der Streit zwischen den südlichen und nördlichen EWU-Ländern geht weiter; die EZB bleibt als Ausputzer eingespannt.

USA – Bundesstaaten geht das Geld aus

Nachdem das Repräsentantenhaus gestern das neueste Rettungspaket im Umfang von 484 Mrd Dollar verabschiedet hat, spitzt sich der Streit um Beihilfen für die Bundesstaaten zu. Gouverneure beider Parteien haben den Kongress dazu aufgefordert, 500 Milliarden Dollar für die Bundesstaaten zu bewilligen, andernfalls drohten massive Einschränkungen staatlicher Leistungen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, hat angeregt, dass Staaten nötigenfalls Konkurs anmelden sollten. Dies ist selbst bei seiner eigenen Partei auf entschiedene Ablehnung gestoßen.

Insgesamt haben in den letzten fünf Wochen 26 Millionen Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Arbeitsämter sind mit dieser Antragsflut offenbar völlig überlastet. Schätzungen zufolge könnten bis zu 30% der Berechtigten bisher noch keine Gelder erhalten haben. Gerade bei den kürzlich beschlossenen Hilfen für Selbstständige und Teilzeitkräfte gibt es administrative Probleme: Bisher haben erst 10 der 50 Staaten Zahlungen aus diesem Programm geleistet.

Der Direktor der Seucheschutzbehörde CDC, Dr. Robert Redfield, fürchtet eine zweite Corona-Welle im Herbst. Diese könnte mit der saisonalen Grippewelle zusammenfallen und eine noch kompliziertere Krise auslösen. Präsident Trump behauptete, dass Redfield dabei falsch zitiert wurde – was dieser nicht bestätigen wollte.

Die US-Regierung erwägt zusätzliche Hilfen für die Ölindustrie, die unter dem Verfall der Preise leidet. Dabei könnte ein zusätzliches Kreditprogramm eingerichtet werden, um die Firmen zu unterstützen, deren Rating zu schlecht ist, damit ihre Anleihen von einer der neu eingerichteten Fazilitäten der Fed gekauft werden könnten.

China: Shanghai fördert Autoverkauf