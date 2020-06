Corona-Virus Update 23. Juni 2020 – Fokus Deutschland

Unsere Echtzeit-Indikatoren für Deutschland zeigen, dass sich die Erholung der Wirtschaft und des sozialen Lebens fortsetzt. In Nord- und Südamerika nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu. In den USA sind die täglichen Fallzahlen wieder auf über 30 Tausend gestiegen, und Präsident Trump hat sich für ein weiteres Hilfspaket ausgesprochen. In China nähere sich laut Experten der erneute Virus-Ausbruch in Peking dem Ende.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter

Die Erholung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in Deutschland setzt sich fort, auch wenn es bei einigen unserer Echtzeit-Indikatoren Rückschläge gab. Meistens sind diese allerdings auf Verzerrungen durch die jüngsten Feiertage zurückzuführen. Ab der kommenden Woche dürften diese keine Rolle mehr spielen:

Aufwärtstrend bei Lkw-Verkehr trotz Rückschlags intakt (letzter Wert: 17. Juni)

Sehr stark war der “Feiertags-Effekt” in den vergangenen Wochen bei unserem Indikator für den LKW-verkehr. Wir hatten bereits in den vergangenen beiden Wochen darauf hingewiesen, dass die Werte in den ersten Juni-Tagen durch Pfingstmontag nach oben verzerrt waren; hingegen hat Fronleichnam und der in den umliegenden Tagen geringere Verkehr unseren Indikator wohl nach unten gedrückt. Der unterliegende Trend zeigt aber weiter nach oben. Dies zeigt sich auch darin, dass der Verkehr im Durchschnitt der ersten drei Tagen der vergangenen Woche – die aktuellsten derzeit verfügbaren Zahlen – wieder gut 2 1/2% höher waren als eine Woche zuvor. Folglich dürfte auch der 7-Tagesdurchschnitt bald wieder zulegen.

Einzelhandel: Verschnaufpause wegen Fronleichnam (letzter Wert: 14. Juni)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) legte in der zweiten Juni-Woche erneut eine Verschnaufpause ein. Laut dem am 14. Juni gemessenen 7-Tage-Durchschnitt waren 18% weniger Kunden in den Geschäften als zu Zeiten vor Corona. Dies lag allerdings an den an Fronleichnam (Mittwoch, 11. Juni) geschlossenen Geschäften. Würde in den 7-Tage-Durchschnitt der Wert für einen üblichen Mittwoch einfließen, hätten sich die Kundenzahlen auf -15% verbessert.

Restaurants füllen sich weiter (letzter Wert: 21. Juni)

Etwas niedriger als vor einer Woche ist der 7-Tagesdurchschnitt auch bei den Besuchen in den Restaurants. Allerdings ist dies auch hier maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Fronleichnam aus dem 7-Tagesdurchschnitt herausfiel und der letzte Donnerstag (kein Feiertag) mit Fronleichnam 2019 verglichen wurde. Am vergangenen Wochenende war die Zahl der Restaurantbesuche sogar etwas höher als vor einem Jahr.

Aufwärtstrend beim öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 21. Juni)

Der Indikator für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verbesserte sich im Lauf der vergangenen Woche nur marginal. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 15. bis 21. Juni 39% weniger Personen befördert als gewöhnlich. In der vorangegangenen Woche nutzten den ÖPNV 40% weniger Passagiere. Der Aufwärtstrend dürfte damit aber nicht zu Ende sein.

Stromverbrauch bleibt schwach (letzter Wert: 22. Juni)

Wie in den vergangenen Wochen gilt: Der schwächste Indikator ist der Stromverbrauch. So ist der jüngste Anstieg des 7-Tagesdurchschnitts nur darauf zurückzuführen, dass Fronleichnam aus ihm herausgefallen ist. Dieser Anstieg war zudem deutlich schwächer als im Durchschnitt der drei Vorjahre. Offensichtlich hinken einige sehr stromintensive Branchen bei der Erholung hinterher.

Weltweite Neuinfektionen

In Nord- und Südamerika nehmen die Infektionen weiter zu. In Brasilien sind in den letzten 7 Tage im Durchschnitt knapp 15 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet worden.

Auch in den USA ist die Infektionsrate weiter auf 8,1 gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit dem 9. Mai. Dagegen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Russland weiter.

In der EU ist das Infektionsgeschehen weiter überschaubar, auch wenn es in verschiedenen Institutionen immer wieder zu Infektionsausbrüchen kommt. Bislang ist es gelungen, diese Ausbrüche einzugrenzen. In allen großen EU-Ländern liegt die Infektionsrate weiterhin unter 1.

USA – Infektionen steigen, Diskussion um mehr Hilfen

Die Fallzahlen in den USA sind wieder auf über 30 Tsd pro Tag gestiegen, nachdem sie sich in den Wochen zuvor auf etwa 20 Tsd abgeschwächt hatten. Dies liegt vor allem an einem starken Anstieg im Süden und Südwesten des Landes. Insgesamt haben die USA jetzt rund zehnmal so viele Neufälle wie die EU.

Präsident Trump hat sich für ein weiteres Hilfspaket ausgesprochen, das erneut Direktzahlungen an die Amerikaner vorsieht. Das Paket werde “sehr großzügig” ausfallen.

Die Demokraten haben unterdessen Details eines “grünen” Infrastrukturpakets im Umfang von 1,5 Billionen Dollar vorgestellt. Bereits früher hatte Trump ein Infrastrukturpaket von 2 Billionen Dollar angeregt. Neue Ausgabenprogramme sind wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Trump hat per Dekret die Vergabe bestimmte temporäre Arbeitsvisa bis Jahresende ausgesetzt. Er kommt damit Einwanderungskritikern entgegen und stellt Bedenken bezüglich mit einer Beschränkung qualifizierter Einwanderer möglicherwiese verbundenen Problemen in der Wirtschaft hinten an.

China: Virusausbruch in Peking eingedämmt?

Peking meldete heute 13 lokale Covid-19-Fälle. Nach Meinung chinesischer Experten des Zentrums für Seuchenbekämpfung nähere sich der erneute Ausbruch der Epidemie dem Ende.

In der vergangenen Woche gingen in Peking die Immobilientransaktionen gegenüber der Vorwoche um mehr als 40% zurück. Gleichzeitig stiegen die Wohnungsverkäufe auf nationaler Ebene weiter an.