Corona-Virus Update 23. August 2021

In Deutschland steigen die Infektionszahlen unvermindert an. Das Risiko, an der Delta-Variante zu erkranken, ist bei älteren Menschen mit vollem Impfschutz aber immer noch vergleichweise gering, auch wenn dieser nachzulassen scheint.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen immer an. Gestern wurden 3.668 positive PCR-Tests gemeldet, 1.542 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 56,4 (Chart 1). Der Wert hat sich damit innerhalb von nur 11 Tagen verdoppelt.

Inzwischen erkranken auch in Deutschland immer mehr vollgeimpfte Menschen an der Delta-Variante. Das heißt, Vollgeimpfte können sich nicht nur infizieren, sondern auch klinische Symptome zeigen. In der 29. bis 32. Kalenderwoche waren es bei den über 60-Jährigen 1.134 Personen, dies entspricht 35,7 Prozent aller Fälle in dieser Altersgruppe (Chart 2). In den Kalenderwochen 25 bis 28 waren es nur 180 oder 16,7 Prozent.

Das bedeutet aber nicht, dass die Impfungen nicht mehr wirken. Um die Effektivität der Impfungen beurteilen zu können, muss man die Erkrankten mit und ohne vollen Impfschutz ins Verhältnis zur jeweiligen Grundgesamtheit setzen. Aktuell haben 70 Prozent der über 60-Jährigen den vollen Impfschutz. Diese Gruppe ist also deutlich größer als die Gruppe der ohne vollen Impfschutz. Insgesamt kamen in der Kalenderwoche 29 bis 32 auf 100.000 ungeimpfte Personen über 60 Jahren knapp 37 Covid-Erkrankte. Bei den Personen mit vollem Impfschutz waren es nur knapp 7 (Chart 3).

Das Risiko einer Erkrankung wird durch den vollen Impfschutz also noch immer um 77 Prozent reduziert (Chart 4). Nachdenklich stimmt jedoch, dass dieser Wert in den vier Wochen zuvor noch bei 89 Prozent lag.

China meldete erstmals seit dem jüngsten Ausbruch im Juli keine neuen bestätigten Corona-Infektionen mehr. Dagegen wurden in Neuseeland binnen 24 Stunden weiter 35 Neuinfektionen registriert.